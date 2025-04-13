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50 лет со дня воссоединения: Историческая земля Суенмок — туристическая столица Юго-Восточного Вьетнама
В период с 1963 по 1964 год три непронумерованных корабля 125-й военно-морской группы успешно пришвартовались здесь, доставив в общей сложности 134 тонны оружия для поддержки населения и солдат Юго-Восточного региона. Это способствовало ряду громких побед, включая Биньзя, Донгсоай, Даутьенг и Баубанг.
В 1995 году причал был признан памятником истории национального значения, а 26 ноября 2024 года постановлением премьер-министра получил статус особо значимого национального исторического памятника. Сегодня мемориальная плита у причала Локан не только увековечивает героическое прошлое нации, но и превратилась в популярное туристическое место, способствующее патриотическому воспитанию молодёжи.
Район Суенмок славится не только исторической ценностью, но и великолепными пейзажами: прибрежная линия протяжённостью 32 км, богатая экосистема девственных лесов Биньтяу–Фыокбуу делают этот край особенно привлекательным. К тому же такие известные места, как пляжи Хочам и Хокок, а также термальные минеральные источники Биньчау создают уникальную привлекательность для туристов.
Используя богатое наследие и природные преимущества, провинция Бариа-Вунгтау и район Суенмок в последние годы активно реализуют меры по развитию туризма: совершенствуют транспортную инфраструктуру, проводят туристическое зонирование, реставрируют памятники, привлекают инвестиции, предоставляют в аренду лесные территории, поддерживают развитие отраслей и традиционных ремёсел. Все эти шаги направлены на превращение региона в один из ведущих туристических центров страны.
Ле Тхи Чанг Дай, председатель Народного комитета района Суенмок, сообщила, что на территории района реализуется 48 туристических проектов с общим объемом инвестиций почти 20 триллионов донгов. Из них 19 проектов уже введены в эксплуатацию, ещё 24 находятся в стадии реализации. В частности, крупные туристические комплексы, такие как The Grand Ho Tram, Vietsovpetro Resort, Melia at the Hampton, Saigon – Ho Coc, Camelina и другие, значительно повысили качество туристических услуг и придали туризму в Суенмоке новый облик.
В 2024 году район стал площадкой для проведения ряда значимых культурных, спортивных, экономических мероприятий на провинциальном, национальном и международном уровнях. Среди них — Форум логистики Вьетнама 2024, конференция по объявлению плана пространственного развития и привлечению инвестиций в провинцию Бариа-Вунгтау, музыкальный фестиваль Charm Fantasy, соревнования DNSE Aquaman Vietnam, а также международные турниры по боевым искусствам.
С 2021 года Суенмок принял более 12 миллионов туристов, из них около 414 тысяч — иностранные гости. Общий доход от туризма превысил 17 триллионов донгов, включая более 6,6 триллиона от размещения и свыше 10,6 триллиона от прочих туристических услуг. Только в 2024 году район принял более 3,34 миллиона туристов — на 10% больше, чем в предыдущем году. Доход от туризма составил более 4,4 триллиона донгов.
Бурное развитие туризма стало важным стимулом для экономического роста и повышения уровня жизни населения. Так, в 2024 году район достиг и превысил 17 из 18 ключевых социально-экономических показателей, а доход в бюджет составил более 2,11 триллиона донгов. На сегодня 100% общины обеспечены врачами, все населённые пункты соответствуют национальным стандартам здравоохранения, а уровень медицинского страхования превышает 95%. 50 из 58 школ получили статус соответствующих Национальному стандарту, а доля бедных домохозяйств по критериям провинции снизилась до 0,74%.
Для дальнейшего эффективного использования туристического потенциала реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, соединяющих Суенмок с другими регионами. Среди них — реконструкция и расширение прибрежной трассы ĐT994 до шести–восьми полос, соединяющей Вунгтау с районом Суенмок и провинцией Биньтхуан, а также модернизация провинциальных дорог № 328, 329 и 992 для завершения внутренней транспортной сети. Эти проекты улучшают доступ к туристическим зонам и облегчают организацию краткосрочных туров в прилегающие районы.
В начале 2025 года провинция Бариа-Вунгтау инициировала строительство автодороги, соединяющей международный аэропорт Лонгтхань с туристическим районом Хочам. Инициатива получила одобрение заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха, который поручил ускорить оформление процедур. Этот проект обещает стать мощным импульсом для развития туризма в регионе.
По словам Ле Тхи Чанг Дай, район сосредоточен на развитии экотуризма, используя природные преимущества леса Биньчау – Фыокбуу и термальных источников, формируя направления оздоровительного и элитного туризма. Параллельно создаются масштабные туристические комплексы: торгово-сервисная зона Хочам (156 га), центр шопинга и гастрономии Хочам (10 га), ведётся расширение пляжного парка и развитие ночной экономики.
Район также усиливает продвижение туризма, чтобы Суенмок стал площадкой для международных туристических мероприятий, ускоряет цифровую трансформацию, внедряет технологии для улучшения пользовательского опыта, включая онлайн-бронирование, интеллектуальные гиды и создание современного имиджа.
Из легендарного бесномерного причала Локан и бедной земли Суенмок превратился в туристическую столицу провинции Бариа-Вунгтау и всего юго-восточного региона. Благодаря активным инвестициям в инфраструктуру и туристические услуги район динамично развивается, предлагая гармоничное сочетание природы, истории и премиального отдыха. С каждым днём Суенмок всё увереннее утверждает свои позиции на туристической карте Вьетнама, приближаясь к статусу международного курорта будущего.