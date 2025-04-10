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НОВОСТИ

50 лет со дня воссоединения: Вьетнам - надежда революционеров всего мира

30 апреля 1975 года, день великой победы народа Вьетнама, пробудил надежду и дух борьбы революционеров по всему миру. Об этом заявила председатель Чилийско-Вьетнамского общества Патрисия Абарсуа Муньос.
  Утром 30 апреля 1975 года со всех направлений сотни танков, бронемашин и пехоты одновременно двинулись прямо на освобождение Сайгон. Фото: ВИА  
В интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Южной Америке, Патрисия Абарсуа Муньос рассказала: «Информация о победе 30 апреля быстро распространилась из уст в уста. Мы с радостью праздновали эту весть у себя дома и пытались слушать дополнительные сведения через радио Москвы, радиостанцию, которая была единственным источником иностранных новостей, доступных нам, хотя это было достаточно сложно».

Радость победы вскоре охватила и другие регионы. Услышав эту новость, раздались крики радости, такие как «Хо - Хо - Хо Ши Мин... Мы будем бороться до конца!» или «Единство нации непобедимо!».

Патрисия Абарсуа подчеркнула, что народ Вьетнама не только завоевал независимость и воссоединил страну, но и продемонстрировал всему миру важность духа народного единства и веры в свои принципы, что позволило провести справедливую борьбу, обеспечившую свободу, независимость и суверенитет.

По словам председателя Чилийско-Вьетнамского общества, процесс реформ в Вьетнаме, начавшийся в 1986 году, стал важным этапом в восстановлении страны после войны. Благодаря политике реформ экономика Вьетнама значительно улучшилась, жизнь людей улучшилась, были достигнуты успехи в системе образования, а туризм развивался.

Присоединение к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), восстановление дипломатических отношений с США в 1995 году и вступление в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в 1998 году открыли для Вьетнама возможности развития торговых отношений с другими странами, практикуя дипломатию, основанную на диалоге и мирном разрешении конфликтов, а также ища лучшие пути для вклада в экономический рост.

Патрисия Абарсуа также напомнила о движении против войны и поддержке народа Чили в 60-е и 70-е годы прошлого века, которое вдохновило на крупные действия солидарности в Латинской Америке и по всему миру.

Она выразила: «Сегодня, под названием Чилийско-Вьетнамского общества, мы продолжаем объединять старых друзей, которые участвовали в антивоенном движении, выражая солидарность с Вьетнамом. Мы также создаем новые связи и мероприятия для пропаганды достижений и развития Вьетнама в Чили, а также для информирования народа Вьетнама о развитии и прогрессе Чили».

ВИА/ИЖВ

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