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50 лет со дня воссоединения: Вьетнам - надежда революционеров всего мира
Радость победы вскоре охватила и другие регионы. Услышав эту новость, раздались крики радости, такие как «Хо - Хо - Хо Ши Мин... Мы будем бороться до конца!» или «Единство нации непобедимо!».
Патрисия Абарсуа подчеркнула, что народ Вьетнама не только завоевал независимость и воссоединил страну, но и продемонстрировал всему миру важность духа народного единства и веры в свои принципы, что позволило провести справедливую борьбу, обеспечившую свободу, независимость и суверенитет.
По словам председателя Чилийско-Вьетнамского общества, процесс реформ в Вьетнаме, начавшийся в 1986 году, стал важным этапом в восстановлении страны после войны. Благодаря политике реформ экономика Вьетнама значительно улучшилась, жизнь людей улучшилась, были достигнуты успехи в системе образования, а туризм развивался.
Присоединение к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), восстановление дипломатических отношений с США в 1995 году и вступление в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в 1998 году открыли для Вьетнама возможности развития торговых отношений с другими странами, практикуя дипломатию, основанную на диалоге и мирном разрешении конфликтов, а также ища лучшие пути для вклада в экономический рост.
Патрисия Абарсуа также напомнила о движении против войны и поддержке народа Чили в 60-е и 70-е годы прошлого века, которое вдохновило на крупные действия солидарности в Латинской Америке и по всему миру.
Она выразила: «Сегодня, под названием Чилийско-Вьетнамского общества, мы продолжаем объединять старых друзей, которые участвовали в антивоенном движении, выражая солидарность с Вьетнамом. Мы также создаем новые связи и мероприятия для пропаганды достижений и развития Вьетнама в Чили, а также для информирования народа Вьетнама о развитии и прогрессе Чили».