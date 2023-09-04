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50 лет дипломатическим отношениям между Вьетнамом и Малайзией: вьетнамская культура привлекает посетителей на ярмарке «Вкус Самбала»

По сообщению корреспондента ВИА в Малайзии, стенд Вьетнама на ярмарке «Вкус самбала» в Ипохе, штат Перак, Малайзия, с множеством уникальных блюд привлек внимание многих эмигрантов в Малайзии и друзей из других стран.
  Танцевальное выступление членов Ассоциации Малайзийско-Вьетнамской дружбы. Фото: Ханг Линь - репортер ВИА в Малайзии  
Лавка вьетнамской кухни с такими блюдами, как баньми, бунча, роллы нэм, кофе, йогурт с черным липким рисом и фреши из тропических фруктов... привлекли внимание сотен эмигрантов в Малайзии и друзей из других стран. Мероприятие также стало местом культурного обмена с множеством музыкальных и танцевальных представлений, а также показом аозай 30 вьетнамцами, живущими за рубежом, с участием двух Мисс Межконтинентальных Вьетнама и Малайзии Ле Нгуен Бао Нгок и Линдси Яп, которые также вместе представили танец, продемонстрировав гармонию и культурную красоту двух стран.

Выступая на открытии мероприятия, г-жа Чан Тхи Тьанг, президент Ассоциации Малайзийско-Вьетнамской дружбы, поблагодарила за поддержку, руководство и спонсорство посольства Вьетнама в Малайзии, выразив надежду, что Ассоциация станет надежной опорой для вьетнамской общины в Малайзии.

От имени посольства Вьетнама в Малайзии первый секретарь Нгуен Ба Тан подтвердил, что Партия и государство всегда заботятся о зарубежных вьетнамцах и вьетнамской общине, рассматривая вьетнамскую общину как неотъемлемую часть и ресурс вьетнамской этнической общности, что является важным фактором, способствующим укреплению отношений сотрудничества и дружбы между двумя странами. Нгуен Ба Тан высоко оценил инициативы Ассоциации по организации мероприятий по объединению вьетнамцев за рубежом, тем самым создавая единое, ориентированное на родину сообщество, способствуя развитию культурных обменов и народной дипломатии между двумя странами.

Отмечая 50-летие установления дипломатических отношений между Малайзией и Вьетнамом и годовщину создания Ассоциации дружбы, стенд Вьетнама на ярмарке в очередной раз выразил желание изучить культуру между Малайзией и Вьетнамом и еще больше укрепил крепкую дружбу между двумя странами.

«Вкус самбала» (самбал — знаменитый малайзийский соус) — это ежегодный кулинарный фестиваль Малайзии, на котором представлены сотни малайзийских соусов.

ИЖВ/ВИА

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