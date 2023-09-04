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50 лет дипломатическим отношениям между Вьетнамом и Малайзией: вьетнамская культура привлекает посетителей на ярмарке «Вкус Самбала»
Выступая на открытии мероприятия, г-жа Чан Тхи Тьанг, президент Ассоциации Малайзийско-Вьетнамской дружбы, поблагодарила за поддержку, руководство и спонсорство посольства Вьетнама в Малайзии, выразив надежду, что Ассоциация станет надежной опорой для вьетнамской общины в Малайзии.
От имени посольства Вьетнама в Малайзии первый секретарь Нгуен Ба Тан подтвердил, что Партия и государство всегда заботятся о зарубежных вьетнамцах и вьетнамской общине, рассматривая вьетнамскую общину как неотъемлемую часть и ресурс вьетнамской этнической общности, что является важным фактором, способствующим укреплению отношений сотрудничества и дружбы между двумя странами. Нгуен Ба Тан высоко оценил инициативы Ассоциации по организации мероприятий по объединению вьетнамцев за рубежом, тем самым создавая единое, ориентированное на родину сообщество, способствуя развитию культурных обменов и народной дипломатии между двумя странами.
Отмечая 50-летие установления дипломатических отношений между Малайзией и Вьетнамом и годовщину создания Ассоциации дружбы, стенд Вьетнама на ярмарке в очередной раз выразил желание изучить культуру между Малайзией и Вьетнамом и еще больше укрепил крепкую дружбу между двумя странами.
«Вкус самбала» (самбал — знаменитый малайзийский соус) — это ежегодный кулинарный фестиваль Малайзии, на котором представлены сотни малайзийских соусов.