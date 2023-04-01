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50 лет вьетнамско-британским отношениям: Показ вьетнамской моды в Лондоне

Две коллекции дизайнеров Лан Хыонг и Джордан Нгуен (Jordan Nguyen) представлены в Лондоне, Великобритания, 30 марта в рамках мероприятия по открытию Вьетнама, которое состоялось в галерее D-Contemporary. Мероприятие проходило в рамках Дней Вьетнама в Великобритании с 28 марта по 27 апреля в ознаменования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Коллекция из почти 40 «аозай» (традиционное вьетнамское длинное платье) от заслуженного дизайнера Лан Хыонга была вдохновлена устойчивым развитием и процветанием земли через симбиоз всех живых существ. Дизайны с элементами ручной вышивки также посвящены культурным ценностям Вьетнама и отношениям двух стран.

Хыонг сказала, что надеется, что показ ее коллекции «аозай» в Лондоне, мировой столице моды, поможет популяризировать вьетнамскую культуру и привлечь британских и мировых любителей моды и искусства приехать в эту страну Юго-Восточной Азии, чтобы познакомиться с местной культурой и модной индустрии.

Между тем, коллекция из почти 20 моделей рабочей и повседневной одежды вьетнамско-канадского происхождения Джордан Нгуен подчеркнула красоту, элегантность и динамизм вьетнамских женщин.

Вдохновленная традиционными и современными костюмами, а также историей и культурой страны, коллекция подчеркивает силу и женственность вьетнамских женщин, а также отражает желание дизайнера узнать больше о своем вьетнамском происхождении.

ИЖВ/ВИА

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