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50 лет вьетнамско-британским отношениям: Показ вьетнамской моды в Лондоне
Коллекция из почти 40 «аозай» (традиционное вьетнамское длинное платье) от заслуженного дизайнера Лан Хыонга была вдохновлена устойчивым развитием и процветанием земли через симбиоз всех живых существ. Дизайны с элементами ручной вышивки также посвящены культурным ценностям Вьетнама и отношениям двух стран.
Хыонг сказала, что надеется, что показ ее коллекции «аозай» в Лондоне, мировой столице моды, поможет популяризировать вьетнамскую культуру и привлечь британских и мировых любителей моды и искусства приехать в эту страну Юго-Восточной Азии, чтобы познакомиться с местной культурой и модной индустрии.
Между тем, коллекция из почти 20 моделей рабочей и повседневной одежды вьетнамско-канадского происхождения Джордан Нгуен подчеркнула красоту, элегантность и динамизм вьетнамских женщин.
Вдохновленная традиционными и современными костюмами, а также историей и культурой страны, коллекция подчеркивает силу и женственность вьетнамских женщин, а также отражает желание дизайнера узнать больше о своем вьетнамском происхождении.