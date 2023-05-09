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50 лет вьетнамско-британским отношениям: вручение наград в честь вьетнамцев в Великобритании
Награда «Престижная организация года» была вручена Ассоциации вьетнамских интеллектуалов в Великобритании и Северной Ирландии — месту встречи более 100 профессоров, доцентов, старших преподавателей более 60 университетов Великобритании и Ирландии, которые внесли вклад в соединение учебных заведений двух стран для развития образовательного сотрудничества в частности и вьетнамско-британских отношений в целом.
Г-жа Нгуен Тхи Минь Тху, генеральный директор компании Анфу (An Phu Pearl and Jewelry Company, Вьетнам), получила награду «Предприниматель года». В течение многих лет бизнес Нгуен Тхи Минь Тху построил десятки мостов, сотни домов и вручил подарки людям в неблагополучных районах Вьетнама. Компания также участвовала в проекте по строительству 200 библиотек для школ Вьетнама.
Награда «Школа года» была вручена начальной школе Ark Oval Primary Academy (Лондон) за вклад в популяризацию культуры общин меньшинств, в том числе за организацию праздничного мероприятия и ознакомление с вьетнамским Тэт с участием учеников и учителей школы.
Награда «Звезда года» досталась Уильяму Нгуену, 13-летнему мальчику, известному как музыкальный вундеркинд со многими достижениями в музыке и математике. Родившийся в смешанной британско-вьетнамской семье, Уильям Нгуен пишет книги о вьетнамской кухне и участвует во многих общественных и волонтерских мероприятиях, получил почетные грамоты Британской национальной службы здравоохранения (NHS) и Национальной полиции.
Многие другие награды были также вручены вьетнамским и британским организациям и частным лицам, которые занимались поддержкой общины, такой как помощь при стихийных бедствиях, бесплатное медицинское обследование и лечение бедных, а также поддержка вьетнамских соотечественников во время пандемии…
Церемония награждения также включала в себя показ Аозай и представление вьетнамской музыки и танцев, чтобы познакомить британских друзей с красотой вьетнамской культуры и искусства.
LOANI VNUK является членом лондонской глобальной организации LOANI, основанной британским афроамериканским профессором Кэролайн Макака в 2017 г. В качестве члена организации с 2019 г. LOANI VNUK выполняет миссию по продвижению вьетнамской культуры, связывая вьетнамское сообщество с международным сообществом в Великобритании и во всем мире. LOANI VNUK фокусируется на деятельности по повышению осведомленности о равных правах женщин и детей, на психическом здоровье, обучении молодых лидеров, сохранении и сохранении вьетнамской культуры, помощи детям и пожилым людям во Вьетнаме, Великобритании и Африке.