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50 лет воссоединения страны: Трогательная история военкора ВИА
История о бесценной карте
Журналист и фотохудожник Динь Куанг Тхань — один из старейших фотожурналистов ВИА. В 1975 году он входил в состав «передовой группы» агентства, сопровождавшей войска при освобождении Сайгона. Ему удалось запечатлеть ценные исторические моменты Хошиминской операции, произошедшей 50 лет назад.
Одна из историй, часто вспоминаемых в связи с именем журналиста Динь Куанг Тханя, — это история о карте Сайгона, которую он передал 66-му полку.
По рассказу Динь Куанг Тханя, после того как наши войска прорвали линию обороны противника в Фанранге, группа журналистов «передовой группы» решила подняться в Далат, планируя оттуда спуститься в Бьенхоа, чтобы быстрее попасть в Сайгон. Однако, прибыв в Далат и встретив командование 3-го армейского корпуса, они получили рекомендацию вернуться к трассе № 1 и следовать за войсками 2-го армейского корпуса, который мог войти в Сайгон раньше.
Перед отъездом из Далата «передовая группа» заехала в картографическое управление армии Южного Вьетнама, чтобы сделать фотографии и собрать материалы. Пока коллеги брали интервью, Динь Куанг Тхань заметил в углу стопку больших карт. Он взял с собой два комплекта и положил их в рюкзак — на случай, если в Сайгоне понадобится карта для ориентировки и поиска адресов.
Динь Куанг Тхань и журналист Хыа Кием двигались вместе с главным ударным отрядом 2-го армейского корпуса, в который входили танковая бригада № 203 и легендарный 66-й полк 304-й дивизии, известной как «глубоко проникающая армия».
Во время планирования штурма Дворца независимости командование «глубоко проникающей армии» обсуждало маршруты наступления на Сайгон. У командиров 66-го полка была лишь небольшая тактическая карта — размером примерно с лист формата А4 — с указанием направлений наступления, но без названий улиц и чётких ориентиров, как дойти до центра Сайгона.
Увидев затруднения командиров, журналист Динь Куанг Тхань вспомнил о карте, привезённой из Далата, которая всё ещё лежала в его рюкзаке. Он решил, что карта с полными названиями улиц Сайгона может оказаться полезной, и передал одну из карт командованию 66-го полка.
Карта пришлась как нельзя кстати. Командование полка тут же развернуло её — почти на весь размер бамбуковой циновки — прямо в каучуковом лесу, внимательно изучило маршруты в город и детально распределило задачи между подразделениями.
Благодаря точной навигации утром 30 апреля 66-й полк первым вошёл во Дворец независимости, арестовал кабинет Зыонг Ван Миня и доставил его в Радиоцентр, где он в полдень того же дня объявил о безоговорочной капитуляции.
Позднее эта карта была передана дивизии 304 и в настоящее время хранится в архиве 2-го армейского корпуса. Фотография, на которой командование обсуждает план штурма Сайгона с помощью этой карты, хранится как в архиве ВИА, так и в дивизии 304.
Воспоминания о героических днях страны
Вспоминая героические дни нашей страны 50 лет назад, журналист Нгок Бик, бывший корреспондент и редактор Южного и Внутреннего информационных департаментов ВИА, поделилась воспоминаниями о победе в первой решающей битве — освобождении Буонметхуота 10 марта 1975 года, за которым последовали освобождения провинций Зялай и Контум. Новости и изображения бегства армии Южного Вьетнама по дорогам Центрального нагорья оперативно распространялись военкорами Информационного агентства освобождения и зарубежными СМИ.
В те дни корреспонденты и редакторы ВИА, не сговариваясь, приходили на работу уже к 6 утра и оставались до позднего вечера, чтобы встречать и ждать новости. Победные вести со всех уголков страны поступали непрерывным потоком. Не успев выпустить одну новость, как через полчаса уже приходило обновление…
Сотрудники Южного информационного департамента жили в эти часы в атмосфере невыразимого счастья. Утром 30 апреля 1975 года в 10:30 департамент получил сообщение о том, что наши войска вошли во Дворец независимости. Сайгон был освобождён. С пятого этажа здания ВИА по адресу Ли Тхыонг Кьет, 5 (Ханой) раздались громкие праздничные фейерверки.
В те исторические дни перед зданием ВИА постоянно собиралось множество людей, ожидавших новостей. Как только раздавались праздничные фейерверки, толпы граждан заполняли парк перед зданием, ликуя, скандируя лозунги. Многие плакали и восклицали: «Да здравствует Хо Ши Мин! Да здравствует Вьетнам!» А потом море людей запело знаменитую песню «Освобождение Южного Вьетнама» композитора Лыу Хыу Фыока…