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50 лет воссоединения страны: Президент Венесуэлы уверен, что молодёжь Вьетнама продолжит писать героическую эпопею

26 апреля Президент Венесуэлы Николас Мадуро тепло принял высокопоставленную делегацию Центрального комитета Союза Коммунистической молодежи им. Хо Ши Мина (ЦК СКМ им. Хо Ши Мина), возглавляемую секретарём ЦК СКМ им. Хо Ши Мина, председателем Центрального комитета Союза молодежи Вьетнама Нгуен Тыонг Лам, который находится с визитом и рабочей поездкой в Венесуэле.
  Президент Венесуэлы Николас Мадуро получает испанское издание «Привязанность людей мира к президенту Хо Ши Мину» от Нгуен Тыонг Лама. Фото: Посольство Вьетнама в Венесуэле  
Выступая на встрече, Президент Николас Мадуро выразил глубокое восхищение славной историей Вьетнама, подчеркнув, что сегодняшнее молодое поколение Вьетнама является теми, кто продолжит писать бессмертную героическую эпопею Великой Победы весны 1975 года — победы, открывшей эру независимости и единства для страны.

По случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 — 30 апреля 2025), Президент Николас Мадуро направил искренние поздравления Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Генеральному секретарю То Ламу и руководству страны. Он подчеркнул, что под светом идей Хо Ши Мина и под руководством КПВ вьетнамские солдаты и народ добились выдающегося подвига — не только для своего народа, но и для всего мирового движения за мир и национальную независимость, в том числе для народа Венесуэлы.

Получив книгу «Привязанность людей мира к президенту Хо Ши Мину» на испанском языке, врученную секретарем Нгуен Тыонг Ламом, президент Мадуро подчеркнул, что образ Хо Ши Мина — бессмертный символ стремления к свободе и человеческому достоинству — навсегда останется факелом, освещающим путь молодым поколениям Венесуэлы и Вьетнама в деле строительства и развития страны, мирного и процветающего мира.

Приняв из рук секретаря ЦК СКМ им. Хо Ши Мина Нгуен Тыонг Лама испанский перевод книги «Чувства народов мира к Хо Ши Мину», Президент Николас Мадуро подчеркнул, что образ Хо Ши Мина — вечный символ стремления к свободе и человеческому достоинству — навсегда останется путеводной звездой для молодёжи Венесуэлы и Вьетнама в деле строительства и развития своих стран ради мира и процветания во всем мире.

По случаю встречи Президент Николас Мадуро предложил организациям молодёжи двух стран — СКМ им. Хо Ши Мина и Молодёжное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы (JPSUV) - активизировать практическое сотрудничество, усиливать роль мостов дружбы и способствовать дальнейшему укреплению традиционного товарищества и всестороннего партнёрства между Венесуэлой и Вьетнамом.

Секретарь Нгуен Тыонг Лам в свою очередь заверил, что молодёжь двух стран будет и впредь преемственно укреплять и развивать традиционные дружественные связи, заложенные потом, слезами и искренними чувствами многих поколений руководителей и народов Венесуэлы и Вьетнама.

По словам Нгуен Тыонг Лама, молодёжные организации двух стран договорились о ряде конкретных мер для дальнейшего углубления сотрудничества. В приоритете — обмен опытом в области политико-идеологического воспитания, укрепления молодёжных организаций и эффективного выполнения задач, поставленных партиями обеих стран.

В рамках визита, проходившего с 24 по 27 апреля, высокопоставленная делегация ЦК СКМ им. Хо Ши Мина провела множество значимых мероприятий. Среди них — встреча с вице-президентом по иностранным делам Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Рандером Пеной, переговоры с первым секретарем JPSUV, министром по делам молодежи Гресией Кольменарес и участие в семинаре, посвященном Великой весенней победе 1975 года, в Международной школе подготовки молодежных лидеров «Антонио Хосе де Сукре».

ВИА/ИЖВ

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