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50 лет воссоединения страны: Президент Венесуэлы уверен, что молодёжь Вьетнама продолжит писать героическую эпопею
По случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 — 30 апреля 2025), Президент Николас Мадуро направил искренние поздравления Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Генеральному секретарю То Ламу и руководству страны. Он подчеркнул, что под светом идей Хо Ши Мина и под руководством КПВ вьетнамские солдаты и народ добились выдающегося подвига — не только для своего народа, но и для всего мирового движения за мир и национальную независимость, в том числе для народа Венесуэлы.
Получив книгу «Привязанность людей мира к президенту Хо Ши Мину» на испанском языке, врученную секретарем Нгуен Тыонг Ламом, президент Мадуро подчеркнул, что образ Хо Ши Мина — бессмертный символ стремления к свободе и человеческому достоинству — навсегда останется факелом, освещающим путь молодым поколениям Венесуэлы и Вьетнама в деле строительства и развития страны, мирного и процветающего мира.
Приняв из рук секретаря ЦК СКМ им. Хо Ши Мина Нгуен Тыонг Лама испанский перевод книги «Чувства народов мира к Хо Ши Мину», Президент Николас Мадуро подчеркнул, что образ Хо Ши Мина — вечный символ стремления к свободе и человеческому достоинству — навсегда останется путеводной звездой для молодёжи Венесуэлы и Вьетнама в деле строительства и развития своих стран ради мира и процветания во всем мире.
По случаю встречи Президент Николас Мадуро предложил организациям молодёжи двух стран — СКМ им. Хо Ши Мина и Молодёжное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы (JPSUV) - активизировать практическое сотрудничество, усиливать роль мостов дружбы и способствовать дальнейшему укреплению традиционного товарищества и всестороннего партнёрства между Венесуэлой и Вьетнамом.
Секретарь Нгуен Тыонг Лам в свою очередь заверил, что молодёжь двух стран будет и впредь преемственно укреплять и развивать традиционные дружественные связи, заложенные потом, слезами и искренними чувствами многих поколений руководителей и народов Венесуэлы и Вьетнама.
По словам Нгуен Тыонг Лама, молодёжные организации двух стран договорились о ряде конкретных мер для дальнейшего углубления сотрудничества. В приоритете — обмен опытом в области политико-идеологического воспитания, укрепления молодёжных организаций и эффективного выполнения задач, поставленных партиями обеих стран.
В рамках визита, проходившего с 24 по 27 апреля, высокопоставленная делегация ЦК СКМ им. Хо Ши Мина провела множество значимых мероприятий. Среди них — встреча с вице-президентом по иностранным делам Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Рандером Пеной, переговоры с первым секретарем JPSUV, министром по делам молодежи Гресией Кольменарес и участие в семинаре, посвященном Великой весенней победе 1975 года, в Международной школе подготовки молодежных лидеров «Антонио Хосе де Сукре».