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50 лет воссоединения страны: почти 800 вьетнамских и иностранных журналистов освещают мероприятия великого праздника 30 апреля
Выступая на мероприятии, председатель Народного комитета города Хошимин Нгуен Ван Дыок сообщил, что подготовительные работы к митингу, который состоится утром 30 апреля 2025 года, привлекли особое внимание как вьетнамцев, так и международной общественности. Особенно это проявляется в активной и широкой поддержке со стороны журналистского сообщества.
Представители различных СМИ сыграли важную роль в распространении праздничной атмосферы по всей стране, создавая позитивный эффект на медиа-платформах как внутри страны, так и за рубежом. Тем самым они способствуют воссозданию героических страниц истории и демонстрируют решимость всего народа вступить в новую эпоху.
На сегодняшний день зарегистрировано 169 иностранных журналистов, представляющих 39 информационных агентств из 17 стран, а также более 630 журналистов из 81 отечественного СМИ, которые будут работать на мероприятиях по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны.
Для создания наилучших условий для работы журналистов и редакторов, чтобы своевременно передавать информацию и образы мероприятий всему населению страны и мировой общественности, пресс-центр разместился в здании Союза журналистов города Хошимин, в непосредственной близости от места проведения митинга, парада и шествия.
Нгуен Ван Дыок потребовал от соответствующих органов и подразделений тесного и эффективного взаимодействия для обеспечения благоприятных условий работы журналистов, а также организации их деятельности таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное освещение всех этапов проведения торжеств, особенно в части фотосъёмки, трансляции изображений и звука в прямом эфире.