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50 лет воссоединения страны: Город Хошимин наградил 50 выдающихся вьетнамцев за рубежом
От имени руководства города Ха Фыок Тханг, заместитель руководителя депутатской делегации Национального собрания города Хошимин, подчеркнул, что в настоящее время за рубежом проживает около 6 миллионов вьетнамцев, работающих и обучающихся в 130 странах и территориях, из которых примерно 3 миллиона имеют связи с городом Хошимин. Вьетнамская диаспора за рубежом продолжает стабильно развиваться, интегрируясь в местное сообщество, и среди них немало успешных представителей науки, технологий, экономики и культуры, которые неизменно сохраняют связь с Родиной, внося весомый вклад в развитие страны, сохранение культурной самобытности и национальных традиций Вьетнама.
Искренне ценя значительный вклад вьетнамской диаспоры в развитие города за последние полвека, Ха Фыок Тханг выразил признательность и благодарность выдающимся соотечественникам за рубежом, а также всей зарубежной вьетнамской общине за постоянное внимание, поддержку и сопровождение процесса строительства и развития Хошимина. Он отметил, что за это время соотечественники за границей оказали реальную помощь в различных формах — от передачи знаний, управленческого опыта до материальных ресурсов, тем самым активно способствуя росту и процветанию города на протяжении последних 50 лет.
Ву Тхи Хуинь Май, председатель Комитета по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, отметила, что организация церемонии чествования 50 выдающихся представителей вьетнамской диаспоры является проявлением искреннего внимания и заботы со стороны руководства города к соотечественникам за границей, которые внесли значительный вклад в строительство и развитие Хошимина за последние годы.
По случаю мероприятия Комитет по делам вьетнамцев за рубежом города Хошимин с уважением отметил заслуги и вручил благодарственные грамоты 50 представителям диаспоры, которые в течение последних 50 лет активно способствовали развитию города. Отмеченные лица, которые достигли выдающихся успехов и оказали значительное влияние в таких сферах, как трудовая деятельность, предпринимательство, научные исследования, образование, благотворительность, социальное обеспечение и внедрение научно-технических достижений.
Среди выдающихся личностей, удостоенных почётного упоминания, — профессор, доктор наук Данг Лыонг Мо, проживающий в Японии, автор более 300 научных работ и обладатель более 10 патентов и изобретений; Джонатан Хань Нгуен, проживающий в США, сыгравший важную роль в открытии официального авиасообщения между Вьетнамом и Филиппинами; доктор Во Та Хан, который живет США, инициатор программы по сбору и передаче книг в вузы Вьетнама, общая стоимость которой превысила 90 миллиардов донгов и другие.