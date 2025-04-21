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50 лет воссоединения страны: Вьетнам одержал победу благодаря способности создавать силу
До сих пор Виктор Петров не может точно вспомнить, сколько раз он встречал и провожал известную женщину-дипломата Нгуен Тхи Бинь, главу делегации Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, а затем Временного революционного правительства Южного Вьетнама, одну из подписантов Парижского соглашения 1973 года и единственную женщину, поставившую свою подпись под этим документом, в Москве во время её поездок на переговоры и акции поддержки.
Петров с волнением вспоминает момент, когда он лично сообщил о победе делегации Южного Вьетнама в гостинице «Украина» (ныне «Рэдиссон») в центре Москвы 30 апреля 1975 года.
Виктор Петров делится, что для него самым глубоко запоминающимся было осознание силы Вьетнама в этой войне — того, как каждый вьетнамец собирал свою силу, чтобы достичь цели. Кто бы мог подумать, что вьетнамские партизаны вырыли километры туннелей прямо рядом с врагом, скрывая в них советские пушки, разбирая их, чтобы изучить, как ими пользоваться.
Его близкий друг, бывший специалист по ракетным пусковым установкам, ныне председатель межрегиональной общественной организации российских ветеранов войны во Вьетнаме Николай Колесник, который работал во Вьетнаме, рассказывал, что вьетнамцы обладают выдающимися способностями. То, что советским ракетчикам требовалось 6 месяцев, чтобы освоить, вьетнамские бойцы учились за 3 месяца и вскоре могли действовать самостоятельно, без помощи специалистов. Всё это было движимо одной целью: объединённый Вьетнам, север и юг как одна семья.
По словам Виктора Петрова, в борьбе за независимость и свободу Вьетнам сумел объединить все необходимые силы для победы: выдающееся руководство партии, гениальность лидера, мастерская дипломатическая стратегия, талантливые переговорщики, сплочённость народа, сильная армия и международная поддержка. Все изменения, которые произошли в стране и которые можно увидеть сегодня, абсолютно закономерны, ведь народ Вьетнама сумел создать такую мощь.