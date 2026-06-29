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50-летие присвоения городу имени Президента Хо Ши Мина: более 5 000 человек приняли участие в программе «Путь наследия — Шаг в будущее»
Мероприятие под девизом «Путь наследия — Шаг в будущее» собрало более 5 000 участников, включая представителей центральных и городских органов власти, консульских учреждений, Вооружённых сил, департаментов и ведомств, общественных организаций, предприятий, деятелей культуры и искусства, тренеров, спортсменов, членов молодёжных организаций, детей и многочисленных жителей города.
Программа была направлена на популяризацию физической культуры по примеру великого Президента Хо Ши Мина, укрепление здоровья населения, а также воспитание чувства гордости и ответственности каждого жителя за развитие города.
Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя Народного комитета города Хошимина Нгуен Мань Кыонг подчеркнул, что 2 июля 1976 года стало священной исторической вехой, когда город Сайгон — Зядинь официально получил имя Президента Хо Ши Мина. По его словам, это является не только высокой честью и предметом гордости для партийной организации, органов власти и жителей города, но и большой ответственностью нынешних поколений за сохранение и приумножение революционных традиций, духа сплочённости, динамизма, созидательности и взаимной поддержки, которыми всегда славился город, носящий имя Президента Хо Ши Мина.
«Каждый сегодняшний шаг — это дань уважения предыдущим поколениям, решимость сохранить и развивать ценности, создававшиеся на протяжении многих десятилетий, а также проявление общего стремления совместными усилиями строить город Хошимин всё более цивилизованным, современным, гуманным, зелёным, чистым и красивым», — подчеркнул Нгуен Мань Кыонг.
Участники акции прошли маршрут протяжённостью около 1,5 километра, который начинался в парке 30 апреля и проходил по улицам Ле Зуан, Конгса Пари, Донгкхой, Ле Лой, Нгуен Хюэ, Ле Тхань Тон, Пастер, после чего завершался вновь на улице Ле Зуан. По пути участники могли увидеть многие выдающиеся архитектурные сооружения и объекты культурного наследия города, что подчёркивало главную идею мероприятия — связь исторических традиций с будущим развитием.
До начала пешеходной акции многочисленные гости и жители города посмотрели художественную программу «Путь наследия — Шаг в будущее», в которой приняли участие известные артисты, спортсмены, творческие коллективы и исполнители, представившие музыкальные, танцевальные и спортивные номера, создавшие праздничную атмосферу в честь юбилейной даты.
В тот же день в квартале Вунгтау (город Хошимин) газета «Строительство» организовала легкоатлетический забег под девизом «Уверенным шагом к созиданию будущего».
В соревнованиях приняли участие около 4 000 спортсменов, выступавших на дистанциях 5, 10 и 21 километр.
Главный редактор газеты «Строительство», председатель организационного комитета Нгуен Тхи Хонг Нга отметила, что посредством проведения забега организаторы стремятся донести идею поступательного развития инфраструктуры, формирования современной городской среды и создания комфортных условий жизни для населения.
По этому случаю газета «Строительство» передала 100 миллионов донгов в помощь 20 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим на территории квартала Вунгтау, чтобы поддержать их и помочь преодолеть жизненные трудности.
Заместитель председателя Народного комитета квартала Вунгтау Во Ван Тхань Шанг отметил, что забег является не только спортивным мероприятием, но и способствует распространению здорового образа жизни, укреплению духа солидарности и стремления совместно строить здоровое и цивилизованное общество. Кроме того, живописная прибрежная трасса соревнований позволит шире представить красоту Вунгтау, содействуя развитию туризма и местной экономики.