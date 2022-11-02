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50-летие дипломатических отношений между Вьетнамом и Данией

Вице-президент выразила уверенность, что Вьетнам и Дания продолжат укреплять сотрудничество как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях для совместного решения проблем.
  Выступает наследный принц Дании Фредерик. Фото: ВИА  
1 ноября в рамках официального визита во Вьетнам наследного принца Дании Фредерика и принцессы Марии по приглашению вице-президента Во Тхи Ань Суан в Ханое состоялась церемония празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Данией (1971-2021 гг.).

Выступая на праздновании, Его Высочество Королевское наследный принц Дании Фредерик выразил удовлетворение возвращением во Вьетнам, возможностью насладиться культурными красотами Ханоя и был впечатлен динамичным развитием Вьетнама, страны, к которой датская королевская семья и наследный принц питают особые чувства.

Наследный принц рад видеть позитивное развитие дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Данией. Он отметил, что визит с участием большой датской бизнес-делегации направлен на обмен идеями с вьетнамскими партнерами о решениях поддержки Вьетнама в процессе устойчивого развития, создавая новую движущую силу инвестиционного сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.

Вице-президент Во Тхи Ань Суан рассказала, что Вьетнам и Дания официально установили дипломатические отношения в 1971 году, заложив первые «кирпичи» в строительство моста двустороннего сотрудничества. За полвека развития отношения двух стран перешли от традиционных отношений сотрудничества к равноправному и взаимовыгодному партнерству, и обе стороны установили всеобъемлющее партнерство. Сегодня Вьетнам и Дания действительно стали надежными, динамичными и эффективными партнерами.

Вице-президент Во Тхи Ань Суан выразила уверенность в том, что на основе хороших традиционных отношений Вьетнам и Дания будут продолжать укреплять сотрудничество как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях для совместного решения проблем, ради мира во всем мире, стабильности, справедливости и устойчивости, отвечая чаяниям и интересам двух народов, а также международного сообщества. Вице-президент уверена, что Всеобъемлющее партнерство между двумя странами будет становиться все более эффективным и устойчивым.

В дружеской атмосфере кронпринц Фредерик и вице-президент Во Тхи Ань Суан высоко оценили вьетнамско-датское всеобъемлющее партнерство, которое все больше укрепляется и развивается, и выразили глубокую уверенность в перспективах хорошего сотрудничества между двумя странами.

ВИА

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