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50-летие вьетнамско-австралийских отношений: перспектива поднять отношения двух стран на новую высоту

26 февраля исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией (26 февраля 1973 г. - 26 февраля 2023 г.). По этому поводу корреспондент ВИА побеседовал с Чрезвычайным и Полномочным послом Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски о перспективах отношений, история которых насчитывает 50 лет.
  Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голединовски. Фото: ВИА  
Эндрю Голедзиновски сказал, что он счастлив занять должность посла Австралии во время празднования двумя сторонами 50-летия установления дипломатических отношений. Двусторонние отношения строятся на прочном взаимном доверии, а также на практическом и эффективном сотрудничестве во многих областях. По его словам, сила этих отношений — оборонное сотрудничество, образование, торговля или межличный обмен.

По оценкам, от 80.000 до 100.000 вьетнамцев получили высшее образование в Австралии, многие из них вернулись во Вьетнам, чтобы начать бизнес. Это важный фактор, способствующий связи между двумя народами. Обе страны вновь открылись благодаря хорошему контролю над эпидемией COVID-19, поэтому туристическое сотрудничество также будет быстро расти. Все это показывает хорошие перспективы в развитии межличного обмена между Австралией и Вьетнамом.

Во время официального визита в Австралию председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ обе стороны договорились поддержать рассмотрение вопроса о повышении уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствующее время. Это очень положительный сигнал. До сих пор только 4 страны установили всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом - это Китай, Россия, Индия и последняя - Южная Корея. Поэтому посол сообщил, что в этом году стороны будут обмениваться визитами на высоком уровне.

Ожидается, что Австралия вернется на свои позиции ведущего партнера в области высоких технологий во Вьетнаме, особенно в области искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и т. д.

С 2018 года правительство Австралии реализует программу Aus4Inovation, чтобы способствовать продвижению процесса технологических инноваций во Вьетнаме. Что касается чистой энергии, возобновляемых источников энергии, Австралия инвестирует в ветряные электростанции как на суше, так и на море Вьетнама. Управление по регулированию энергетики Австралии также готово вести переговоры с вьетнамским органом по регулированию энергетики для эффективной координации.

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами посол Эндрю Голедзиновский поблагодарил всех, кто за последние 50 лет приложил большие усилия для создания и развития этих отношений, и подчеркнул, что воспользуется всеми возможностями для развития этих положительных отношений.

ВИА/ИЖВ

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