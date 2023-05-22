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НОВОСТИ

5-я сессия, 15-е НC: решительное продвижение импульса роста, обеспечение крупных балансов экономики

Многие законодатели выразили надежду, что решения, которые будут выработаны на пятой сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва, открывшегося утром 22 мая, вскоре решат трудности для достижения наивысшего уровня социально-экономических показателей согласно Постановлений НС.
  На заседания открытия 5-й сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА  
Оценивая результаты реализации плана социально-экономического развития в 2022 году вице-премьер Ле Минь Кхай сообщил, что в 2022 году наша страна достигла и перевыполнила 13/15 ключевых показателей. Темпы роста ВВП в 2022 году достигли 8,02% по сравнению с предыдущим годом (сообщается около 8%); средний индекс потребительских цен в 2022 году увеличился на 3,15% в годовом исчислении (по сообщениям, около 4%); доходы государственного бюджета в 2022 году достигли 1 815,5 трлн донгов, что на 201,4 трлн донгов больше, чем сумма, представленная НС…

В ближайшее время вице-премьер Ле Минь Кхай акцентировал внимание на реализации 10 основных групп задач и решений, включая продолжение последовательной реализации задач по поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции, содействию росту и обеспечению основных балансов экономики, дальнейшее содействие работе по созданию и совершенствованию институтов и повышению эффективности и действенности правоохранительных органов, ускорение освоения государственного инвестиционного капитала, которое в 2023 году было планировано на не менее 95%...

На открытии 5-й сессии Национального собрания 15-го созыва секретарь ЦК Партии, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен представил отчет, в котором обобщаются мнения и рекомендации избирателей и людей, направленных в сессию.

В беседе с прессой в кулуарах заседания депутат Хоанг Ван Кыонг из Ханоя сказал, что вьетнамская экономика пострадала от воздействия как глобальной экономической ситуации, так и внутренних проблем. Цель роста в первом квартале была достигнута, но на слабом уровне, что затрудняет достижение цели на весь год.

Поэтому на этой сессии НС должно искать решения внутренних проблем, чтобы восстановить импульс роста, чтобы экономика могла достичь цели на 2023 год и продолжить развитие в последующие годы, считает он.

Законодатель подчеркнул важность проекта пересмотренного Закона о земле, который обсуждался на предыдущем заседании и будет рассмотрен далее на этом. В перерыве между двумя сессиями НС также собрало мнения общественности, в том числе организаций и экспертов.

Этот шаг надеется помочь в совершенствовании проекта, чтобы он мог быть одобрен в октябре этого года и получить широкое согласие общественности, тем самым внося фундаментальные изменения в управление земельными ресурсами и решая нерешенные проблемы, отметил Кыонг.

Депутат Та Ван Ха из центральной провинции Куангнам сказал, что, поскольку существует большое количество других законов, связанных с Законом о земле, помимо внесения поправок в этот закон, НС также придется пересмотреть другие, чтобы обеспечить последовательность и скорейшее исполнение, добавив что проект пересмотренного Закона о земле получил отзывы более 12 миллионов человек.

Депутат разделил мнение о том, что пятая сессия крайне важна для отечественного социально-экономического развития в условиях региональной и глобальной экономической нестабильности. НС оценит каждый аспект и выработает подходящие решения и политику, чтобы ускорить восстановление и развитие экономики и не упустить возможности для создания дополнительных ресурсов для развития.

НС также рассмотрит резолюцию о специальных механизмах для Хошимина, который является крупнейшим экономическим центром страны, продолжил Ха, добавив, что инвестиции в город также означают инвестиции в развитие и стимулируют экономику всего Вьетнама.

Пятая сессия проходит в два этапа общей продолжительностью 22 дня, причем первая с 22 мая по 10 июня, а вторая с 19 по 23 июня.

ВИА/ИЖВ

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