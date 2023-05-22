НОВОСТИ
5-я сессия, 15-е НС: освобождены и избраны министр и председатель комитета НС
Ранее, 15 мая, на Промежуточной конференции ЦК Партии 13-го созыва ЦК КПВ проголосовал за снятие Нгуен Фу Куонга с поста члена ЦК партии 13-го созыва.
16 мая г-н Нгуен Фу Кыонг подал заявление об уходе с должности депутата НС и с должности, назначенной ему НС 15-го созыва.
На своем 23-м заседании (ноябрь 2022 г.) Инспекционный отдел ЦК КПВ установил, что партийный комитет Народного комитета провинции Донгнай нарушил принцип демократического централизма и правила работы, был безответственным в руководстве, в следствии были совершены нарушения провинциальным народным комитетом и многими организациями и отдельными лицами правила Партии и законы страны при реализации ряда проектов и акционировании госпредсприятий. Некоторые члены Партии деградировали в политической идеологии, морали и образе жизни, нарушили табу для коммунистов, и были уголовно наказаны.
Ответственность за вышеуказанные нарушения несут Постоянный комитет провинциального комитета Партии, партийный Комитет Народного комитета провинции Донгнай и ряд должностных лиц, в том числе Нгуен Фу Кыонг.
Во второй половине дня 22 мая, 468 среди присутствующих 469 депутатов (что составляет 94,74% от общего числа депутатов НС) проголосовало за избирание члена ЦК Партии 13-го созыва, секретаря городского партийного комитета, главу делегации НС 15-го созыва города Кантхо Ле Куанг Маня членом Постоянного комитета НС, председателем Финансово-бюджетного комитета НС 15-го созыва.
*При 466 голосов «за» среди 469 присутствующих депутатов (что составляет 94,33% от общего числа депутатов НС) Национальное Собрание приняло Постановление об утверждении предложения Премьер-министра об освобождении Чан Хонг Ха от должности министра природных ресурсов и окружающей среды срока полномочий 2021 г. - 2026 г.
5 января 2023 г. на 2-м внеочередном заседании Чан Хонг Ха был утвержден Национальным собранием для назначения заместителем премьер-министра на срок 2021–2026 гг., с тек пор он занимает прежнюю долдность по совместительству.
Сегодня Национальное Собрание проголосовало за утверждение Постановления об утверждении предложения Премьер-министра о назначении на должность министра природных ресурсов и окружающей среды на срок 2021-2026 годов члена ЦК партии, секретаря провинциального партийного комитета, главу депутатской народных делегации от провинции Хажанг Данг Куок Кханя, 454 среди 467 присутствующих депутатов (что составляет 91,9% от общего числа депутатов НС) проголосовало «за».