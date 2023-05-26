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5-я сессия НС 15-го созыва: Обсуждение результатов надзора за урегулированием петиций избирателей
В первой половине дня депутаты НС заслушают отчет о корректировке проекта пересмотренного Закона о защите прав потребителей и рассмотрят некоторые спорные вопросы этого проекта, который состоит из семи глав с 79 статьями.
Будет представлен проект резолюции НС о пилотировании некоторых специальных механизмов и политик для развития города Хошимин, а также отчет о проверке этого проекта резолюции.
Во второй половине депутаты НС заслушает заявление и отчет о проверке законопроекта об управлении и охране оборонных объектов и военных зон.
После этого законодатели внимательно изучат результаты надзора за урегулированием петиций избирателей, направленных на четвертую сессию НС в конце 2022 года.