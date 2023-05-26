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НОВОСТИ

5-я сессия НС 15-го созыва: Обсуждение результатов надзора за урегулированием петиций избирателей

Проект резолюции о некоторых специальных механизмах и политиках развития города Хошимина и надзор за урегулированием петиций избирателей входят в число вопросов, которые будут обсуждаться на продолжающейся пятой сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва 26 мая.
На заседания открытия 5-й сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА
Проект резолюции о некоторых специальных механизмах и политиках развития города Хошимина и надзор за урегулированием петиций избирателей входят в число вопросов, которые будут обсуждаться на продолжающейся пятой сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва 26 мая.

В первой половине дня депутаты НС заслушают отчет о корректировке проекта пересмотренного Закона о защите прав потребителей и рассмотрят некоторые спорные вопросы этого проекта, который состоит из семи глав с 79 статьями.

Будет представлен проект резолюции НС о пилотировании некоторых специальных механизмов и политик для развития города Хошимин, а также отчет о проверке этого проекта резолюции.

Во второй половине депутаты НС заслушает заявление и отчет о проверке законопроекта об управлении и охране оборонных объектов и военных зон.

После этого законодатели внимательно изучат результаты надзора за урегулированием петиций избирателей, направленных на четвертую сессию НС в конце 2022 года.

ВИА/ИЖВ

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