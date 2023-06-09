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5-я сессия НС 15-го созыва: обсуждение проекта Земельного закона (с поправками)
Разработка Закона направлена на совершенствование земельных институтов и политик в соответствии с институтами рыночной экономики c социалистической ориентацией; урегулирование ситуации дублирования и несоответствия в политиках и законах, связанных с землей; создание правового коридора для управления и экономичного, эффективного и устойчивого использования земельных ресурсов, максимальное продвижение земельных ресурсов для удовлетворения требований ускорения индустриализации и модернизации; обеспечение национальной обороны и безопасности; охрану окружающей среды, адаптацию к изменению климата; создание нового импульса для Вьетнама, чтобы стать развитой страной с высоким уровнем дохода...
Проект Земельного закона (с поправками) состоит из 16 глав и 247 статей, из них 3 пункта дополнены, добавлены 24 новые статьи, исключено 13 статей по сравнению с первоначальным проектом для привлечения комментариев общественности.
Во второй половине дня депутаты НС обсудят проект Резолюции о получении вотума доверия и вотума доверия лицам, избранным или утвержденным Национальным собранием и народными советами. Затем депутаты НС обсудят в группах проект Закона об управлении и охране оборонных объектов и военных зон.