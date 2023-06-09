Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

5-я сессия НС 15-го созыва: обсуждение проекта Земельного закона (с поправками)

Согласно рабочей программе 5-ой сессии, в первой половине дня 9 июня депутаты Национального собрания (НС) должны заслушать отчет о представлении, принятии замечаний и доработке проекта закона о земле ( с поправками)
  Обзор дискуссии на пятой сессии НС. Фото: ВИА  
Согласно рабочей программе 5-ой сессии, в первой половине дня 9 июня депутаты Национального собрания (НС) должны заслушать отчет о представлении, принятии замечаний и доработке проекта закона о земле ( с поправками), результаты сбора замечаний по законопроекту и отчет о проверке законопроекта, а затем обсудить его содержание в группах.

Разработка Закона направлена на совершенствование земельных институтов и политик в соответствии с институтами рыночной экономики c социалистической ориентацией; урегулирование ситуации дублирования и несоответствия в политиках и законах, связанных с землей; создание правового коридора для управления и экономичного, эффективного и устойчивого использования земельных ресурсов, максимальное продвижение земельных ресурсов для удовлетворения требований ускорения индустриализации и модернизации; обеспечение национальной обороны и безопасности; охрану окружающей среды, адаптацию к изменению климата; создание нового импульса для Вьетнама, чтобы стать развитой страной с высоким уровнем дохода...

Проект Земельного закона (с поправками) состоит из 16 глав и 247 статей, из них 3 пункта дополнены, добавлены 24 новые статьи, исключено 13 статей по сравнению с первоначальным проектом для привлечения комментариев общественности.

Во второй половине дня депутаты НС обсудят проект Резолюции о получении вотума доверия и вотума доверия лицам, избранным или утвержденным Национальным собранием и народными советами. Затем депутаты НС обсудят в группах проект Закона об управлении и охране оборонных объектов и военных зон.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Во второй половине дня 9 июня Руководящий комитет по подведению итогов ряда теоретических и практических вопросов о социалистически ориентированного 40-летнего курса Обновления во Вьетнаме провел первое заседание под председательством члена Политбюро, президента страны Во Ван Тхыонга, председатель комитета.
ПОДРОБНЕЕ

Top