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5-я сессия НС 15-го созыва: обсуждение двух законопроектов
Законодательство является ключевой задачей третьего рабочего дня 5-й сессии НС 15-го созыва.
Утром 24 мая председатель Финансово-бюджетного комитета НС представит отчет, который разъясняет и дорабатывает проект Закона о торгах (с изменениями). Далее НС обсудит в зале ряд положений по этому законопроекту.
В Законопроекте четко прописаны запрещенные действия, стимулы для отечественных предприятий, направленные на повышение конкурентоспособности, публичности, прозрачности и экономической эффективности тендерной деятельности, легализованы содержания, указанного в подзаконных документах и стабильно реализованного, четко определены обязанности министерств, ведомств, населенных пунктов, уполномоченных по торгам и участников торгов, способствуя ограничению коррупции в ходе торгов, способствуя повышению эффективности государственное управление торгами.
На утреннем заседании в тот же день НС также заслушает отчет о завершении исполнения государственного бюджета за 2021 год, отчет об аудите исполнения государственного бюджета за 2021 год и отчет о проверке исполнения государственного бюджета за 2021 год.
Во второй половине дня 24 мая НС обсудит в зале ряд содержания проекта Закона о гражданской обороне.
На заседании во второй половине дня 24 мая НС заслушает приложение о продолжении реализации политики снижения налога на добавленную стоимость на 2% в соответствии с Постановлением № 43/2022/QH15 от 11 января 2022 года; приложение по инвестиционной политике проекта автомагистрали, связующей провинцию Кханьхоа с Ламдонгом и Ниньтхуаном, и отчет об инспекции этого содержания.