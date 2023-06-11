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5-я сессия, Национальное Собрание 15-го созыва: Обсуждение законопроекта о кредитных учреждениях (с поправками)

Согласно рабочей программе 5-й сессии, утром 10 июня депутаты НС обсудили в группах Законопроектов об удостоверениях, и о телекоммуникациях (с изменениями).
  Фото: quochoi.vn  
По мнению Редакционной коллегии, разработка Законопроекта об удостоверениях направлена на устранение трудностей и препятствий в реализации Закона об удостоверениях личности 2014 года и выполнения текущих требований и задач, создание основы для реализации, создания прорыва в цифровой трансформации в нашей стране. Разработка Законопроекта об удостоверениях обслужит урегулирование административных процедур и предоставление государственных онлайн-услуг; социально-экономическое развитие; построение цифрового гражданина; завершение экосистемы для подключения, использования, дополнения и обогащения данных о населении.

Для того, чтобы конкретизировать политики в законопроекте, обеспечить всесторонность и соответствие политик сфере и предметам урегулирования Закона, Правительство скорректировало название Закона с «Закон об удостоверении личности (с изменениями)» к «Закону об удостоверении».

По структуре Законопроект состоит из 7 глав и 46 статей, в том числе внести поправки во все 39 статей и добавить 7 новых статей по сравнению с Законом об удостоверении личности 2014 года.

В отношении лиц, которым выдаются удостоверения личности, в законопроект внесено положение об управлении и выдаче удостоверений личности лицам в возрасте до 14 лет и выдаче удостоверений лицам вьетнамского происхождения в целях обеспечения их законных прав и интересов и государственного управления. Однако выдача удостоверения лицам до 14 лет будет осуществляться по требованию, а лицам старше 14 лет – в обязательном порядке.

На заседании во второй половине дня Национальное Собрание обсудит в зале законопроект о кредитных учреждениях (с изменениями). Это содержание обсуждалось в группах депутатами НС во второй половине дня 5 июня.

Законопроект состоит из 13 глав и 195 статей, урегулирующих создание, организацию, деятельность, особый контроль, реорганизацию, ликвидацию и банкротство кредитных организаций; создание, организация и деятельность филиалов иностранных банков, представительств иностранных кредитных организаций и иных иностранных организаций, осуществляющих банковскую деятельность; обращение с безнадежными долгами и обращение с залогами по безнадежным долгам...

ВИА/ИЖВ

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