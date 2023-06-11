НОВОСТИ
5-я сессия, Национальное Собрание 15-го созыва: Обсуждение законопроекта о кредитных учреждениях (с поправками)
Для того, чтобы конкретизировать политики в законопроекте, обеспечить всесторонность и соответствие политик сфере и предметам урегулирования Закона, Правительство скорректировало название Закона с «Закон об удостоверении личности (с изменениями)» к «Закону об удостоверении».
По структуре Законопроект состоит из 7 глав и 46 статей, в том числе внести поправки во все 39 статей и добавить 7 новых статей по сравнению с Законом об удостоверении личности 2014 года.
В отношении лиц, которым выдаются удостоверения личности, в законопроект внесено положение об управлении и выдаче удостоверений личности лицам в возрасте до 14 лет и выдаче удостоверений лицам вьетнамского происхождения в целях обеспечения их законных прав и интересов и государственного управления. Однако выдача удостоверения лицам до 14 лет будет осуществляться по требованию, а лицам старше 14 лет – в обязательном порядке.
На заседании во второй половине дня Национальное Собрание обсудит в зале законопроект о кредитных учреждениях (с изменениями). Это содержание обсуждалось в группах депутатами НС во второй половине дня 5 июня.
Законопроект состоит из 13 глав и 195 статей, урегулирующих создание, организацию, деятельность, особый контроль, реорганизацию, ликвидацию и банкротство кредитных организаций; создание, организация и деятельность филиалов иностранных банков, представительств иностранных кредитных организаций и иных иностранных организаций, осуществляющих банковскую деятельность; обращение с безнадежными долгами и обращение с залогами по безнадежным долгам...