5 руководящих принципов Политбюро по развитию культуры Вьетнама
Резолюция Политбюро № 80 подтверждает, что развитие культуры и человека является основой, важным внутренним источником ресурсов, мощным стимулом, опорой и регулирующим механизмом быстрого и устойчивого развития страны.
5 руководящих принципов Политбюро по развитию культуры Вьетнама. Источник: ВИА
По оценке Stratfor, для реализации этой цели Вьетнам будет продвигать новую модель роста, сосредоточенную на науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации, повышении роли частного сектора экономики, развитии современной промышленности.