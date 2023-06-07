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5 нефтегазовых предприятий попали в «Списке 50 лучших компаний, зарегистрированных на бирже 2023 года» Forbes Vietnam

Forbes Vietnam объявил «Список 50 лучших компаний, зарегистрированных на бирже в 2023 году», в котором присутствовали 5 нефтегазовых предприятий, в том числе: PV GAS, PVFCCo, PVCFC, PVTrans и PVI.
  Список Forbes Vietnam из 50 лучших компаний, зарегистрированных на бирже в 2023 году, продолжает фиксировать присутствие многих предприятий нефтегазовой отрасли. Фото: pvn.vn  
Список Forbes Vietnam 50 лучших компаний, зарегистрированных на бирже в 2023 году, продолжает фиксировать присутствие многих нефтегазовых предприятий. В частности, в группе «Коммунальные услуги» (электричество, вода, газ) присутствует Вьетнамская газовая корпорация (PV GAS), которая находится в списке 11 лет подряд. Корпорация PetroVietnam Fertilizer and Chemicals (PVFCCo) входит в группу химических веществ и сельского хозяйства и находится в списке 7 раз; в эту группу также попало акционерное общество Ca Mau Petroleum Fertilizer (PVCFC), занявшее место в списке три раза. Логистическая группа признала присутствие PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) - 3 раза в списке. В финансово-страховой группе присутствует акционерное общество PVI (PVI) в 7 раз.

По данным Forbes Vietnam, в список 50 лучших компаний, зарегистрированных на бирже, в 11-й раз не так много новых имен. Банковский сектор показал самое количественное участие с шестью именами, в то время как количество участников в списке от сектора недвижимости и материалов было сокращено вдвое. Общая прибыль после налогообложения 50 компаний из списка достигла 228,096 трлн донгов, что на 18% больше, чем в списке в 2022 году. Общая выручка достигла 1,490 квадриллиона донгов, увеличившись на 24,9%.

Рейтинг Forbes Vietnam основан на консолидированной аудированной финансовой отчетности компаний, котирующихся на бирже Хошимина (HSX) и Ханойской бирже (HNX). Чтобы попасть в список компании должны соответствовать следующим условиям: быть прибыльными в 2022 году, минимальная выручка и капитализация на уровне 500 миллиардов донгов. В следующем раунде компании были количественно оценены по пяти критериям: совокупный темп роста выручки, прибыль, рост ROE, ROC и EPS в период 2018-2022 гг. Далее Forbes Vietnam проводит качественное исследование, чтобы оценить устойчивое развитие бизнеса: положение компании в отрасли, источник прибыли, качество корпоративного управления, отраслевые перспективы... Данные, использованные для расчета, взяты из аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2022 год.

Ожидается, что Forbes Vietnam проведет церемонию награждения 50 лучших зарегистрированных компаний на Бизнес-форуме 2023 в августе 2023 года в Хошимине.

ВИА/ИЖВ

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