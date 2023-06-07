НОВОСТИ
5 нефтегазовых предприятий попали в «Списке 50 лучших компаний, зарегистрированных на бирже 2023 года» Forbes Vietnam
По данным Forbes Vietnam, в список 50 лучших компаний, зарегистрированных на бирже, в 11-й раз не так много новых имен. Банковский сектор показал самое количественное участие с шестью именами, в то время как количество участников в списке от сектора недвижимости и материалов было сокращено вдвое. Общая прибыль после налогообложения 50 компаний из списка достигла 228,096 трлн донгов, что на 18% больше, чем в списке в 2022 году. Общая выручка достигла 1,490 квадриллиона донгов, увеличившись на 24,9%.
Рейтинг Forbes Vietnam основан на консолидированной аудированной финансовой отчетности компаний, котирующихся на бирже Хошимина (HSX) и Ханойской бирже (HNX). Чтобы попасть в список компании должны соответствовать следующим условиям: быть прибыльными в 2022 году, минимальная выручка и капитализация на уровне 500 миллиардов донгов. В следующем раунде компании были количественно оценены по пяти критериям: совокупный темп роста выручки, прибыль, рост ROE, ROC и EPS в период 2018-2022 гг. Далее Forbes Vietnam проводит качественное исследование, чтобы оценить устойчивое развитие бизнеса: положение компании в отрасли, источник прибыли, качество корпоративного управления, отраслевые перспективы... Данные, использованные для расчета, взяты из аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2022 год.
Ожидается, что Forbes Vietnam проведет церемонию награждения 50 лучших зарегистрированных компаний на Бизнес-форуме 2023 в августе 2023 года в Хошимине.