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5 мая было зарегистрировано 3.399 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем более чем за 6 месяцев
С начала эпидемии Вьетнам зарегистрировал 11.571.127 случаев, занимая 13/231 страну и территорию, а по соотношению на 1 миллион человек Вьетнам занимает 120/231 страну и территорию (в среднем 116.935 случаев на миллион человек).
В течение суток летальных исходов не зафиксировано. Общее число смертей от COVID-19 во Вьетнаме на данный момент составляет 43.195 человек, что составляет 0,4% от общего числа случаев.
Столкнувшись со сложной ситуацией с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями, 5 мая Министерство здравоохранения направило Официальное письмо № 2639/BYT-KCB директорам департаментов здравоохранения провинций и городов центрального подчинения, директорам медицинских учреждений, руководителям лечебно-профилактических учреждений Минздрава и вузов по усилению профилактики и инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях.