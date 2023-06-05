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5 июня Национальное собрание обсудит три законопроекта
Утром проект пересмотренного закона о кредитных организациях и проект пересмотренного жилищного закона будут представлены Национальному собранию вместе с отчетами об оценке законопроектов.
Затем депутаты НС обсудят в группах проект пересмотренного жилищного закона, в котором на 13 статей больше по сравнению с законом 2014 года. Новый законопроект исключает 7 статей из действующего закона, добавляя 34 статьи при сохранении 47 статей без изменений и внесении изменений в 104 статьи.
Во второй половине дня депутаты обсудят в группах проект пересмотренного закона о водных ресурсах и проект пересмотренного закона о кредитных организациях.