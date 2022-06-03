5 высших учебных заведений Вьетнама вошли в рейтинг азиатских университетов в 2022 году

Ханойский политехнический университет находится в группе 601-800 в рейтинге азиатских университетов 2022 года. Фото: VNA

Журнал Times Higher Education на днях объявил результаты рейтинга азиатских университетов 2022 года (THE Aзии). Вьетнам имеет 5 высших учебных заведений, участвующих в этом рейтинге. В частности, Университет имени Тон Дык Тханг занял 73-е место; Университет им. Зуй Тана занял 91-е место; Ханойский государственный университет попал в группу 301-350; Государственный университет в Хошимине находится в группе 401-500 и Ханойский политехнический университет - в группе 601-800.

Для определения рейтинга азиатских университетов в 2022 году Times Higher Education использует набор из 13 показателей, относящихся к 5 группам критериев: преподавание (25%), исследования (30%), цитирование (30%), доход от передачи знаний и технологий (7,5%), международные перспективы (7,5%). Из 5 перечисленных выше учебных заведений Вьетнама Ханойский государственный университет получил наивысшую оценку по критерию обучения. Между тем, цитирование является сильной стороной Университета имени Тон Дык Тханг и Университета им. Зуй Тана. Государственный университет в Хошимине по-прежнему сохраняет свои сильные позиции по доходам от передачи знаний и технологий на протяжении многих лет рейтинга.

В 2022 году в рейтинге THE Азии насчитывается 616 учебных заведений из 30 стран и территорий (что на 65 учебных заведений больше по сравнению с 2021 годом). Ведущие университеты: Университет Цинхуа (Цинхуа, Китай), Пекинский университет (Пекин, Китай), Сингапурский государственный университет Сингапура, Гонконгский Университет.

Хотя только два университета из стран Юго-Восточной Азии и Сингапура участвовали в рейтинге, но оба они находятся в верхней части рейтинга, Сингапурский государственный университет С занимает 3-е место, а Наньянский технологический университет – 5-е. Таиланд по-прежнему имеет 17 университетов, присутствующих в рейтинге, из которых Университет Махидол по-прежнему занимает 1-е место в Таиланде 145-е место в Азии. В этом году в Малайзии появилось больше на 3 рейтинговых университета, в результате чего их общее количество достигло 18, из которых Малайский университет занимает 1-е место в Малайзии и 55-е место в Азии. В этом году в рейтинге присутствовали 14 индонезийских университетов (что на 5 больше, чем в 2021 году). В рейтинге также участвуют 2 филиппинских университета, из которых Филиппинский университет занимает 1-е место на Филиппинах и 129-е место в Азии.



