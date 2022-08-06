Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

5 августа во Вьетнаме зарегистрировано 2.074 случая заражения COVID-19

5 августа во Вьетнаме было зарегистрировано 2.074 случая заболевания COVID-19, что пятый день подряд ежедневное число новых случаев превышает 2.000, по данным Министерства здравоохранения.

Национальный подсчет увеличилась до 11.192.043 человек.

С 9.481 выздоровевшим пациентом в течение дня, число выздоровевших выросло до 9.957.655 человек. При этом 46 пациентов в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43 094 человека.

4 августа было введено дополнительно 387.222 дозы вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 247.726.474./.

ВИА

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