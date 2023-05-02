НОВОСТИ
48 лет воссоединения Вьетнама: ветераны войны в России вспоминают героическую историю
После церемонии поднятия флага и минуты памяти павшим солдатам председатель Ассоциации ветеранов Вьетнама в России Лыу Конг Нием подчеркнул историческое значение национального воссоединения, высоко оценив руководство КПВ, патриотизм народа, благодарность Президенту Хо Ши Мину и павшим за Родину солдатам. На встрече присутствующие также послушали еще раз сообщение о победе, освобождении Сайгона и воссоединении страны в 1975 году, зачитанное на радио «Голос Вьетнама» знаменитым диктором Тует Май.
Атташе по вопросам обороны Вьетнама в России Выонг Дак Тханг подтвердил, что всегда помнит заслуги ветеранов войны, в том числе российских специалистов, отданные делу за независимость и свободу Вьетнама, и отметил, что молодое поколение вьетнамцев пойдет по стопам своих отцов и продолжит дело национальной обороны и строительства.
От имени посольства Вьетнама в России советник-посланник Ле Куанг Ань поздравил ветеранов с днем национального воссоединения, оценил, что Ассоциация ветеранов Вьетнама в России, как часть Ассоциации вьетнамцев во России, всегда проводит много практических мероприятий, направленных на общее дело на Родине. Бывший советский военный специалист во время вьетнамской войны Николай Колесник утверждал, что период его работы во Вьетнаме был незабываемым моментом, когда советские военные специалисты стояли плечом к плечу с вьетнамской армией в ее справедливой борьбе.
* Также во второй половине дня 30 апреля Ассоциация вьетнамцев в Санкт-Петербурге отметила 48-ю годовщину воссоединения страны, выразив признательность бывшим советским специалистам, служившим во Вьетнаме и поддержавшим вьетнамский народ в трудную минуту. В мероприятии приняли участие г-н Ле Динь Ву, президент Ассоциации, Вячеслав Калганов, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Санкт-Петербурга, полковник Алексей Скреблюков, председатель Санкт-Петербургского отделения Российской ассоциации ветеранов, работавших во Вьетнаме, и советские ветераны, служившими во Вьетнаме, российские ученые, представители вьетнамской общины, Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина во Санкт-Петербурге, вьетнамские студенты российских военных вузов.
Выступившие на встрече восхваляли победу Вьетнама, мужественный дух вьетнамского народа, признавали вклад советских военных специалистов и высказывали пожелания укрепления отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией.