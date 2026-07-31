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НОВОСТИ

48 вьетнамских моряков с судна Кхой Нгуен 18 благополучно вернулись на берег

Во второй половине дня 29 июля 48 вьетнамских моряков благополучно вернулись на берег и воссоединились со своими семьями.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг  
30 июля 2026 года, отвечая на вопрос корреспондента с просьбой предоставить обновлённую информацию о ходе поисково-спасательной операции в отношении членов экипажа судна Кхой Нгуен 18, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Во второй половине дня 29 июля 48 вьетнамских моряков благополучно вернулись на берег и воссоединились со своими семьями. Они были спасены благодаря совместным усилиям компетентных органов Китая и Вьетнама после того, как судно Кхой Нгуен 18 потерпело бедствие.

На сегодняшний день компетентные органы Вьетнама обнаружили тело одного погибшего. В настоящее время вьетнамские спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию по поиску остальных членов экипажа, прилагая для этого максимум усилий.

Помимо компетентных органов Китая, в последние дни в совместной работе с вьетнамскими службами на месте происшествия принимали участие и компетентные органы Филиппин. Мы выражаем искреннюю признательность международным друзьям за внимание и активную поддержку, оказанную в ходе этой поисково-спасательной операции».

ИЖВ/ВИА

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