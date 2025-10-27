47-й саммит АСЕАН: Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с руководителями стран и международных организаций

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с премьер-министром Лаоса Сонексай Сипхандоне. Фото: ВИА

В рамках участия в 47-м саммите АСЕАН и сопутствующих встречах в Куала-Лумпуре (Малайзия) во второй половине дня 26 октября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл ряд встреч с премьер-министром Лаоса Сонексай Сифандоном, премьер-министром Японии Такаити Санаэ, генеральным секретарём АСЕАН Као Ким Хорном, вице-президентом Всемирного банка Карлосом Фелипе Харамильо и президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино.



Во время беседы с премьер-министром Лаоса Сонексай Сифандоном премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь выразил благодарность партии, государству и правительству Лаоса за проявленное внимание, поддержку и сочувствие в связи с тяжёлыми человеческими и материальными потерями, понесёнными Вьетнамом в результате тайфунов №10 и №11 и недавнего сильного наводнения. Одновременно премьер-министр также выразил соболезнования премьер-министру Сонексай Сифандону в связи с серьёзным ущербом, нанесённым Лаосу проливными дождями и наводнениями в последние дни.



Обе стороны отметили, что за последнее время сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом приносит конкретные результаты - эффективно реализуются договорённости, достигнутые на высшем уровне, а также итоги 47-го заседания Межправительственного комитета. Ряд крупных проектов уже завершён и стал символом успешного взаимодействия двух стран - в их числе ввод в эксплуатацию причала № 3 порта Вунганг, проект по созданию базы данных для управления населением и выдачи удостоверений личности граждан, а также подготовка к открытию Больницы дружбы и Парка дружбы.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал соответствующие министерства и ведомства двух стран активно координировать действия и обмениваться опытом для эффективной реализации ключевых проектов, направленных на соединение экономик - прежде всего в сферах транспорта (включая автомагистрали и железные дороги), энергетики, торговли, инвестиций, подготовки кадров высокого уровня и формирования устойчивых цепочек поставок.



Премьер-министр Лаоса Сонексай Сифандон согласился с оценками и предложениями своего вьетнамского коллеги, подтвердил готовность обеих сторон тесно координировать действия для своевременного и эффективного выполнения ключевых проектов, приуроченных к важным юбилейным событиям двух партий и государств в 2025 году.



Стороны договорились решительно продвигать реализацию ключевых проектов; продолжать тесное взаимодействие на многосторонних форумах, поддерживая и защищая законные интересы друг друга на международной арене; а также согласовали координацию подготовки и проведение 48-го заседания Межправительственного комитета между Вьетнамом и Лаосом в ближайшее время.



Во время встречи с новым премьер-министром Японии Такаити Санаэ премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь поздравил госпожу Такаити с избранием на пост премьер-министра Японии, выразив уверенность, что под её руководством Япония будет продолжать развиваться процветающе. Он подчеркнул, что Вьетнам всегда рассматривает Японию как одного из важнейших стратегических партнёров и готов способствовать дальнейшему всестороннему, динамичному и содержательному развитию двусторонних отношений.



Обе стороны обменялись мнениями о направлениях и основных мерах по углублению Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, договорившись активизировать контакты и обмены на высшем и других уровнях, а также эффективно реализовывать достигнутые договорённости и обязательства, особенно в области экономики.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Японии оказать поддержку Вьетнаму через официальную помощь развития (ОПР) для реализации ключевых инфраструктурных проектов; развивать конкретное сотрудничество по новым направлениям партнёрства - наука и технологии, подготовка высококвалифицированных кадров, цифровая и зелёная трансформация, полупроводниковая промышленность, энергетика; усиливать практическое взаимодействие между местными органами власти двух стран и расширять контакты между народами; а также продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Японии.



По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил Такаити Санаэ нанести официальный визит во Вьетнам в удобное время.



Премьер-министр Такаити Санаэ, согласившись с предложениями Фам Минь Тьиня, подтвердила, что правительство Японии придаёт большое значение развитию отношений с Вьетнамом, готово тесно сотрудничать с вьетнамским правительством для продвижения Всеобъемлющего стратегического партнёрства Япония – Вьетнам на новый, более высокий уровень доверия, эффективности и практической направленности. Такаити Санаэ выразила готовность посетить Вьетнам в подходящее время.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с Карлосом Фелипе Харамильо, вице-президентом Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону. Фото: ВИА

Во время встречи с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) Карлосом Фелипе Харамильо премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь поздравил его с назначением на должность вице-президента ВБ по региону Восточной Азии и Тихого океана (с сентября 2025 года) и выразил уверенность, что благодаря своему опыту и профессионализму господин Харамильо внесёт значительный вклад в развитие ВБ и укрепление плодотворного партнёрства между этой организацией и Вьетнамом.



Премьер-министр отметил, что экономика Вьетнама в 2025 году ожидает роста более чем на 8%, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет 510 млрд долларов США, а доход на душу населения составит около 5000 долларов США, что делает Вьетнам 32-й крупнейшей экономикой мира.



Для достижения двузначных темпов роста в предстоящие годы и перехода страны на новый этап развития премьер-министр предложил, чтобы ВБ усилил консультационную поддержку, способствовал более тесной интеграции экономики Вьетнама с мировой и увеличил объёмы финансирования - особенно предоставление льготных кредитов с более низкими процентными ставками и упрощёнными процедурами.



Особое внимание премьер-министр уделил необходимости повысить эффективность сотрудничества по ключевым проектам, включая программу по выращиванию 1 миллиона гектаров риса с низким уровнем выбросов в дельте Меконга, а также инициативам в сферах зелёного перехода, подключения к «чистой» энергосети АСЕАН, противодействия изменению климата, борьбы с проседанием почвы и стихийными бедствиями.



Премьер-министр пригласил господина Харамильо посетить Вьетнам в ближайшее время для обсуждения конкретных мер сотрудничества с профильными ведомствами.



В ответ вице-президент ВБ Харамильо выразил полное согласие с предложениями премьер-министра Фам Минь Тьиня, подтвердив, что Всемирный банк продолжит активно сотрудничать с Вьетнамом, оказывая поддержку в реализации национальных целей развития. Он выразил желание в ближайшее время посетить Вьетнам, чтобы лично обсудить с соответствующими ведомствами практические шаги по реализации достигнутых договорённостей.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с Генеральным секретарём АСЕАН Као Ким Хоурном. Фото: ВИА

Во время встречи с Генеральным секретарём АСЕАН Као Ким Хорном премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь высоко оценил важную роль и вклад Секретариата АСЕАН и лично Као Ким Хорна в координацию процесса построения Сообщества АСЕАН, а также в содействие и поддержку государств-членов, включая Вьетнам, в участии в деятельности организации.



Премьер-министр выразил надежду, что Секретариат АСЕАН продолжит эффективно выполнять свою роль в новом этапе развития организации, совместно со странами-членами обеспечивая успешную реализацию Видения Сообщества АСЕАН – 2045 и соответствующих стратегических планов.



Као Ким Хорн поблагодарил за добрые слова и подчеркнул, что Вьетнам является одной из ключевых и наиболее активных стран-членов АСЕАН, вносящей всё более значительный вклад в деятельность организации. Он отметил, что АСЕАН вступает в новый этап развития Сообщества, добившись значительных результатов во внутреннем сотрудничестве, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, инфраструктурных связей и энергетических сетей.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Генеральный секретарь Као Ким Хорн сошлись во мнении, что АСЕАН должна прилагать ещё больше усилий для укрепления внутреннего единства и сохранения центральной роли в решении региональных вопросов; повышать стратегическую автономию, усиливать взаимосвязанность экономик, диверсифицировать рынки и партнёров, открывая новые возможности сотрудничества с регионами Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы.



Обе стороны также подчеркнули важность инвестиций в науку и технологии, особенно в цифровые технологии, искусственный интеллект (ИИ) и производство полупроводников, чтобы создать новые драйверы роста, а также расширения сотрудничества в сфере культуры, образования и народных обменов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Фото: ВИА















