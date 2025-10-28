НОВОСТИ
47-й Саммит АСЕАН: Министр иностранных дел Вьетнама провёл встречи с главами МИД Лаоса и Индии
Министр Тхонгсаван Пхомвихан выразил удовлетворение активным развитием двустороннего сотрудничества, подтвердив неизменное внимание Лаоса к традиционным отношениям дружбы с Вьетнамом и выразив надежду на дальнейшую поддержку со стороны Вьетнама в процессе национального развития.
Обе стороны договорились продолжать тесную координацию для эффективного выполнения достигнутых договорённостей между руководителями двух стран, а также подготовить предстоящие мероприятия на высоком уровне. Министры подчеркнули необходимость активизировать сотрудничество во всех сферах — особенно в экономике, торговле, инвестициях, инфраструктурных связях, развитии человеческих ресурсов, цифровой и «зелёной» трансформации. Ле Хоай Чунг отметил, что Вьетнам готов делиться опытом и поддерживать Лаос в социально-экономическом развитии и достижении целей устойчивого роста.
В контексте взаимодействия между МИДами обе стороны подтвердили готовность эффективно реализовать подписанное Соглашение о сотрудничестве, проводить политические консультации на уровне министров, поддерживать регулярные консультационные механизмы и обмен опытом по вопросам экономической дипломатии и дипломатии развития. Министры также обсудили расширение обменов, включая женские ассоциации двух министерств, и подготовку кадров, чтобы укрепить устойчивое и глубокое сотрудничество на трёх направлениях — партийная, государственная и народная дипломатия.
В ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Ле Хоай Чунг подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение традиционным дружеским отношениям с Индией, приветствует активную роль Нью-Дели в регионе Индо-Тихоокеан и на мировой арене. Министр отметил, что две страны имеют общие интересы, а также исторические и культурные связи, подчеркнув участие Вьетнама во многих инициативах, продвигаемых Индией.
На основе всеобъемлющего стратегического партнёрства Ле Хоай Чунг высоко оценил эффективность двустороннего сотрудничества и предложил Индии продолжать укреплять взаимодействие, особенно в области науки и технологий, чтобы содействовать достижению целей устойчивого развития Вьетнама.
Министр иностранных дел Индии Джайшанкар отметил особые отношения между Индией и Вьетнамом, выразив намерение расширять сотрудничество, в том числе в сфере сохранения культурного наследия — например, комплекса Мишон.
Обсуждая региональное взаимодействие, Джайшанкар высоко оценил активную роль Вьетнама в координации усилий АСЕАН по пересмотру Соглашения о торговле товарами АСЕАН–Индия (AITIGA).
Обе стороны договорились продолжать активное взаимодействие, содействовать проведению визитов на высоком уровне и работе двусторонних механизмов, включая 19-е заседание Межправительственного комитета Вьетнам–Индия по науке, технике, культуре и образованию, направленное на обзор и определение приоритетов сотрудничества в будущем.