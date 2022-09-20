45-летие членства в ООН (1977 - 2022 гг.): Вьетнам подтверждает свою роль, положение и престиж на международной арене

22 сентября 2017 г. заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Фам Бинь Минь выступил на Дискуссионном заседании высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, на тему «В центре внимания люди: стремление к миру и хорошей жизни для всех на устойчивой планете». Фото: ВИА