45-летие членства в ООН (1977 - 2022 гг.): Вьетнам подтверждает свою роль, положение и престиж на международной арене

Премьер-министр Фам Минь Тьинь во время встречи с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом в Нью-Йорке (США), 16 мая 2022 года. (Фото: ВИА)
Посол, глава постоянного представительства Вьетнама при ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве Ле Тхи Тует Май возглавляет вьетнамскую делегацию на 51-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева, 12 сентября 2022 г.). Фото: ВИА
Заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Нгуен Тьи Винь вручил решение президента страны офицерам о направлении в миротворческой миссии ООН в Южном Судане и Центральноафриканской Республике (Ханой, 22 октября 2020 г.). Фото: ВИА
Офицеры и солдаты второго полевого госпиталя 2-го уровня прощаются с родственниками и товарищами до отъезда в Южный Судан (Ханой, 26 ноября 2019 г.). Фото: ВИА
2 октября 2018 года в столицу Джуба (Южный Судан) прибыли первые 32 врача из 63 штатных сотрудников и врачей первого полевого госпиталя 2-го уровня Вьетнама, которые приступили к выполнению своих обязанностей в миротворческой миссии ООН в восточноафриканской стране. Фото: ВИА
22 сентября 2017 г. заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Фам Бинь Минь выступил на Дискуссионном заседании высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, на тему «В центре внимания люди: стремление к миру и хорошей жизни для всех на устойчивой планете». Фото: ВИА