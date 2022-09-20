Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

45-летие членства в ООН (1977 - 2022 гг.): Вьетнам подтверждает свою роль, положение и престиж на международной арене

20 сентября 1977 года Вьетнам официально вступил в ООН. За последние 45 лет Вьетнам всегда проявлял инициативу и вносил много практического вклада в деятельность ООН своим все более широким и эффективным участием, отвечая при этом интересам страны, укрепляя роль, положение и престиж Вьетнама в ООН.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь во время встречи с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом в Нью-Йорке (США), 16 мая 2022 года. (Фото: ВИА)  
   Посол, глава постоянного представительства Вьетнама при ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве Ле Тхи Тует Май возглавляет вьетнамскую делегацию на 51-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева, 12 сентября 2022 г.). Фото: ВИА  
   Заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Нгуен Тьи Винь вручил решение президента страны офицерам о направлении в миротворческой миссии ООН в Южном Судане и Центральноафриканской Республике (Ханой, 22 октября 2020 г.). Фото: ВИА  
   Офицеры и солдаты второго полевого госпиталя 2-го уровня прощаются с родственниками и товарищами до отъезда в Южный Судан (Ханой, 26 ноября 2019 г.). Фото: ВИА  
   2 октября 2018 года в столицу Джуба (Южный Судан) прибыли первые 32 врача из 63 штатных сотрудников и врачей первого полевого госпиталя 2-го уровня Вьетнама, которые приступили к выполнению своих обязанностей в миротворческой миссии ООН в восточноафриканской стране. Фото: ВИА  
   22 сентября 2017 г. заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Фам Бинь Минь выступил на Дискуссионном заседании высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, на тему «В центре внимания люди: стремление к миру и хорошей жизни для всех на устойчивой планете». Фото: ВИА  



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С высоким чувством ответственности и существенным вкладом в общую работу ООН, Вьетнам демонстрирует позицию, идею и волю дипломатии с эпохи Хо Ши Мина, распространяя решительное послание о независимой, самостоятельной, новаторской, миролюбивой, уважающей международное право, заслуживающей доверия, искренней и ответственной стране.
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