43-й саммит АСЕАН: премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает участие в саммитах АСЕАН+3 и АСЕАН с США и Канадой

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на 11-м саммите АСЕАН-США. Фото: Зыонг Жанг/ВИА * 26-й саммит АСЕАН 3 в очередной раз подтвердил важность сотрудничества АСЕАН 3 для мира, стабильности, сотрудничества и развития. В 2022 году торговля между АСЕАН и 3 партнерами увеличилась на 10,2%, достигнув 1,213 млрд долларов США, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ) от трех партнеров в АСЕАН достигли 54,8 млрд долларов США, что составило 24,5% от общего объема ПИИ в АСЕАН.





Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что АСЕАН 3 сыграет активную и эффективную роль в предложении возможных решений, подчеркнув, что АСЕАН 3 необходимо координировать свои действия для содействия экономическому обмену, торговле, инвестициям и многосторонним связям, включая эффективную реализацию соглашений о свободной торговле (ССТ) АСЕАН 1 с Китаем, Японией, Кореей, а также ВРЭП.Премьер-министр Вьетнама предложил АСЕАН 3 расширить области сотрудничества, особенно цифровую трансформацию, цифровую экономику, электронную коммерцию, финансовые технологии Fintech, искусственный интеллект, зеленые финансы и зеленые технологии. Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость координации действий для обеспечения продовольственной безопасности в каждой стране и в целом регионе в любых ситуациях.Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам готов координировать свои действия для продвижения рамок сотрудничества Меконг-Ланцанг, Меконг-Япония и Меконг-Корея.* На 11-м саммите АСЕАН-США вице-президент США Камала Харрис подтвердила твердую и долгосрочную приверженность США АСЕАН и региону, поддержав АСЕАН в ее центральной роли и подчеркнув, что обе стороны разделяют выгоды, интересы, приоритеты и долгосрочное видение и совместно реагируют на общие проблемы. Вице-президент США заявила, что создаст Центр АСЕАН-США в Вашингтоне.В 2022 году США станут крупнейшим инвестиционным партнером в АСЕАН с общим капиталом прямых иностранных инвестиций в размере 36,5 млрд долларов США, а также вторым по величине торговым партнером АСЕАН с общим торговым оборотом в 420,4 млрд долларов США.На этой конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что АСЕАН и США вступают в новую эру сотрудничества с рамками всеобъемлющего стратегического партнерства, созданными в конце 2022 года. Премьер-министр подчеркнул необходимость быстро сделать экономическое и торговое сотрудничество основой, а наука, технологии и инновации - движущей силой Всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-США.Чтобы построить устойчивое будущее для более чем 1 миллиарда человек, премьер-министр попросил АСЕАН координировать свои действия с США для эффективной реализации Инициатив Будущего АСЕАН-США в области здравоохранения, образования, энергетики, окружающей среды и трансформации, климата, устойчивого развития, и в то же время желает, чтобы Центр АСЕАН-США эффективно способствовал этим усилиям.По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил США способствовать сотрудничеству с Вьетнамом и помочь Вьетнаму в реагировании на изменение климата, реализации Декларации «Партнерство ради справедливого энергетического перехода» и в то же время продолжать поддерживать развитие субрегиона Меконга через механизм Партнерства Меконг-США, который обеспечивает усилия по устойчивому развитию вьетнамской дельты Меконга.11-й саммит АСЕАН-США принял совместное заявление о сотрудничестве, основанное на Индо-Тихоокеанской точке зрения АСЕАН (AOIP).* На саммите АСЕАН-Канада обе стороны приняли совместное заявление, официально устанавливающее Стратегическое партнерство АСЕАН-Канада.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что он высоко ценит отношения с АСЕАН, решительно поддерживает центральную роль АСЕАН, обязовался активизировать участие и расширение присутствия в регионе, а также поддерживать международные принципы, внося позитивный вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие.Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что сейчас подходящее время для того, чтобы поднять отношения АСЕАН-Канада на уровень стратегического партнерства, открывая новую эру сотрудничества, и подтвердил, что Вьетнам будет активно координировать свои действия со странами, возлагая на себя обязательства в практических, конкретных действиях, достойных новый уровень отношений.Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что Канада поддержит и создаст более благоприятные условия для экспорта товаров из Вьетнама и стран АСЕАН на канадский рынок, и предложил развивать сотрудничество в таких новых областях, как цифровая трансформация и зеленая трансформация, энергетический переход, обеспечение продовольственной безопасности, реагирование на изменение климата... и в то же время надеется, что Канада поддержит страны АСЕАН и субрегион Меконга в энергетическом переходе, смягчении последствий и адаптации к изменению климата.Саммит АСЕАН-Канада принял Декларацию об укреплении сотрудничества в области продовольственной безопасности и питания во время кризиса.*На вышеупомянутых конференциях премьер-министр Фам Минь Тьинь и лидеры стран АСЕАН предложили партнерам поддержать общую позицию АСЕАН по Восточному морю, а также полностью и эффективно реализовать Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и вскоре принять эффективный и содержательный Кодекс поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), чтобы превратить Восточное море в мирное, стабильное море, море сотрудничества и развития. Партнеры подтвердили свою поддержку роли, усилий и позиции АСЕАН и пообещали тесно сотрудничать в целях содействия миру, безопасности, стабильности и развитию в регионе.В связи с проблемами в регионе, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил партнеров поддержать укрепление диалога, сотрудничества и укрепления доверия, разрешение споров мирными средствами и поддержание верховенства закона на международном уровне с чувством ответственности и взаимным уважением законных прав.