42-я конференция руководителей ж/д стран АСЕАН завершилась в Дананге

25 августа в Дананге, в центре города, завершилась 42-я конференция руководителей ж/д стран АСЕАН. Фото: ВИА

По словам генерального директора Вьетнамских железных дорог (VNR) Данг Ши Маня, 42-я конференция руководителей ж/д стран АСЕАН завершилась в центральном городе Дананг 25 августа.

На трехдневной конференции было обсуждено 45 докладов, посвященных теме постпандемического восстановления и развития.

VNR представил 5 отчетов, в которых рекомендовались решения для устойчивого восстановления и развития сектора, а также генеральный план расширения ж/д сетей с 2021 по 2030 год с видением до 2050 года.

Мань сказал, что все отчеты и обсуждения на конференции содержат полезные уроки и опыт для ж/д секторов стран-членов АСЕАН. Участники согласились с тем, что каждая страна региона должна играть более активную роль, чтобы эффективно управлять своими железными дорогами и укреплять региональную и глобальную интеграцию.

Мань сообщил, что в ближайшее время VNR планирует и дальше увеличивать грузоперевозки и развивать инфраструктуру, уделяя больше внимания расширению ж/д сообщения между странами.

Кроме того, государственная корпорация будет стремиться наращивать пассажирские перевозки, предлагая более широкий спектр услуг и транспортных средств для удовлетворения различных сегментов клиентов.

Следующую встречу планируется провести на Филиппинах в 2023 году.



