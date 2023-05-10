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42-й саммит АСЕАН: премьер-министр поднял 3 вопроса, определяющих идентичность, ценности, жизнеспособность и престиж АСЕАН
Открывая встречу, президент Индонезии Джоко Видодо оценил, что саммит АСЕАН проходит в условиях, когда мировая экономика не полностью восстановилась, усилилась стратегическая конкуренция между крупными державами и произошло много сложных и непредсказуемых изменений, заявил, что АСЕАН необходимо иметь достаточный потенциал, чтобы реагировать на эти вызовы и адаптироваться к ним.
Чтобы сделать АСЕАН действительно центром и движущей силой регионального и глобального роста, президент Джоко Видодо предложил АСЕАН уделять приоритетное внимание экономической интеграции, инклюзивному сотрудничеству и эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, обеспечению продоворльственной безопасности и регионального роста.
Генеральный секретарь АСЕАН сообщил о ходе построения сообщества АСЕАН по всем трем направлениям. 2022 год знаменует собой поворотный момент для региональной экономики, когда страны вновь открываются, постепенно восстановливаются и повышают свою самостоятельность с большим вкладом производства, транспорта и туризма.
Региональный рост в основном сохраняется, рост прогнозируется на уровне 4,7%. АСЕАН изменила свою стратегию, воспользовавшись новой динамикой, посредством многих инициатив, таких как Основы экономики замкнутого цикла, Углеродно-нейтральная Стратегия, Рамочное соглашение по цифровой экономике, Инициатива ASEAN «Одно здоровье»…
Лидеры стран приняли основные элементы Видения Сообщества АСЕАН после 2025 года, наметив будущее Сообщества на следующие 20 лет с более сильными и достойными целями и устремлениями в области развития. Лидеры считали, что ценности солидарности и сотрудничества будут сохраняться и продвигаться, а АСЕАН станет более устойчивой и адаптивной в меняющемся мире.
Затем лидеры стран АСЕАН утвердили 10 документов, ориентирующих сотрудничество АСЕАН во многих областях, в том числе Совместное заявление о видении сообщества АСЕАН после 2025 г., развитии экосистемы электромобилей, Инициативу AСЕАН «Одно здоровье», региональная платежная связь и усиление операции в местной валюте.
Выступая на Саммите премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил президента Джоко Видодо и Индонезию со вступлением в должность председателя АСЕАН в 2023 году, выразил радость по поводу того, что АСЕАН по-прежнему остается ярким пятном в экономике, однако вызовы, стоящие перед АСЕАН, становятся все более сложными как внутри, так и за пределами блока.
В связи с чем премьер-министр Фам Минь Тьинь поднял три основных вопроса, определяющих идентичность, ценности, жизнеспособность и престиж АСЕАН, а именно: сохранение независимости, стратегическая автономия, стремление прорваться в росте и лучше адаптироваться к внешним колебаниям.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что солидарность является непобедимой силой и должна выражаться через волю и конкретные действия. Укрепление солидарности и единства является основной задачей независимой и устойчивой АСЕАН.
В контексте глобальной экономики со многими потенциальными рисками и неопределенностями для содействия восстановлению и устойчивому развитию премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что расширение внутрирегионального рынка является безотлагательным требованием. На этой основе премьер-министр предложил усилия по согласованию и обновлению Соглашения о торговле товарами АСЕАН, синхронной и радикальной реализации проектов по соединению региона с точки зрения институтов, инфраструктуры и людей, создавая качественные шаги для инвестиций, бизнеса и туристической среды.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы усиливалось сотрудничество в области цифровой экономики, цифрового правительства и экономики замкнутого цикла, разрабатывались долгосрочные стратегии в подготовке качественных кадров, реализовалось Соглашение о взаимном признании по ряду профессий и рассмотривался вопрос о расширении применения Соглашения на новых профессиях.
Подтверждая основной дух АСЕАН, ориентированный на людей, цель и движущую силу построения Сообщества, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность сокращения разрыва в развитии, особенно в отдаленных и изолированных районах, в субрегионах.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поделился тем, что трудности и вызовы всегда присутствуют, но трудности не обескураживают АСЕАН, АСЕАН должна быть сильнее. Для реализации целей и устремлений мира, безопасности, стабильности и процветания премьер-министр предложил членам АСЕАН объединить усилия, чтобы пробудить уверенность в себе и солидарность, а также высвободить ресурсы для развития и стартапа, создавать прорывные идеи для создания сообщества, помогая АСЕАН прорваться, чтобы стать центром роста региона и мира.
Далее лидеры стран АСЕАН провели переговоры с представителями Межпарламентской генеральной ассамблеи АСЕАН, молодежи, предприятий и Целевой группы высокого уровня по Видению АСЕАН после 2025 года.