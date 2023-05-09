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42-й саммит АСЕАН: Вьетнам подтвердил, что АСЕАН необходимо укреплять солидарность, единство и стратегическую автономию
Министры иностранных дел согласовали программу мероприятий, повестку дня 42-го саммита АСЕАН и документы, которые будут представлены высшему руководству.
На встрече министров иностранных дел АСЕАН министры поделились мнением о том, что международная и региональная ситуация сложна и непредсказуема, особенно в связи сл стратегической конкуренцией между крупными странами, потенциально затрагивающей АСЕАН. Соответственно, страны договорились укреплять ценности, принципы и стандарты поведения АСЕАН, заключающиеся в обеспечении независимости и самостоятельности, активной и гибкой адаптации к изменениям.
Министры подтвердили дух созидания, сотрудничества, солидарности и взаимопомощи и повысили роль АСЕАН в поддержке Мьянмы в преодолении нынешнего трудного периода. Соответственно, АСЕАН необходимо способствовать реализации консенсуса из 5 пунктов и решения высших руководителей в ноябре 2022 года. Страны выразили поддержку усилиям председателя АСЕАН 2023 и специального представителя председателя в Мьянме по реализации задач.
На 26-м заседании Совета Сообщества по вопросам политики и безопасности АСЕАН министры приветствовали положительные результаты реализации Генерального плана Сообщества по вопросам политики и безопасности АСЕАН до 2025 года. Соответственно, отмечена принципиальная позиция АСЕАН по Восточному морю, включая полное и строгое выполнение Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорое завершение работы над эффективным, практическим и соответствующим международным правам, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), Кодексом поведения сторон в Восточном море (COC).
Затем на 33-м заседании Координационного совета АСЕАН министры оценили общий прогресс в реализации «Видения сообщества АСЕАН на период до 2025 года», генеральных планов по трем направлениям, Генерального плана АСЕАН по взаимосвязанности, Интеграционной инициативы АСЕАН по сокращению разрыва в развитии, предложили своевременную реализацию предложенных планов, создавая прочную основу для ассоциации и сотрудничества АСЕАН на следующем этапе развития.
На основе указаний высшего руководства по заявке Тимора-Лешти на вступление в АСЕАН министры обсудили и завершили дорожную карту, чтобы Тимор-Лешти стал членом АСЕАН.
Выступая на вышеупомянутых конференциях, министр Буй Тхань Шон поделился своей оценкой стремительного в региональной и глобальной стратегической среде, представляя АСЕАН как возможности, так и проблемы. В этом контексте, он посчитал, что АСЕАН необходимо активно продвигать силу солидарности, единства, стратегической автономии и эффективно продвигать свою центральную роль при поддержке и уважении партнеров.
Столкнувшись с ростом нетрадиционных вызовов безопасности, министр Буй Тхань Шон приветствовал и предложил развивать более тесное и эффективное сотрудничество в области морского сотрудничества, реагирования на загрязнение окружающей среды, морской мусор, транснациональную преступность, эпидемии и т. д. Министр выразил свою поддержку инициативы Индонезии по публикации Ежегодного документа АСЕАН по морскому сотрудничеству.
Обсуждая международную и региональную ситуацию, министр Буй Тхань Шон подтвердил принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, подчеркнув чувство ответственности каждой страны за превращение Восточного моря в мирное, безопасное и стабильное море, призвав страны поддерживать диалог, укреплять доверие и мирно разрешать споры на основе международного права, включая UNCLOS 1982. Он подчеркнул, что Вьетнам, АСЕАН и Китай обязуются полностью и эффективно выполнять DOC, стремясь как можно скорее достичь существенного и эффективного COC в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982 г. Буй Тхань Шон приветствовал и высоко оценил усилия Специального посланника Председателя АСЕАН по Мьянме по продвижению реализации Консенсуса из пяти пунктов в поддержку Мьянмы, подчеркнув необходимость конструктивного и предметного диалога между соответствующими сторонами в Мьянме для укрепления доверия и обеспечения того, чтобы все решения были инициированы Мьянмой, и проведены Мьянмой.
По плану, 9 мая в отеле Meruorah официально откроется 42-й саммит АСЕАН. Сразу после этого лидеры стран примут участие в пленарном заседании и диалоговых сессиях с представителями Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA), Молодежи, Делового консультативного совета АСЕАН (ДКС) и Целевой группы высокого уровня по видению сообщества АСЕАН после 2025 года.