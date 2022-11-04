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4-я сессия, НC 15-го созыва: министр строительства указал на причину затопления городов
Кроме того, часто случаются транспортные пробки из-за высокой плотности застройки, несоотношения транспортной инфраструктуры и плотности населения. «Вышеуказанные проблемы появились давно, но все не решились. С ответственностью Государственного управления планирования строительства и градостроительства, просим министра сказать о решениях в ближайшее время?», - спросил депутат.
Отвечая, министр Нгуен Тхань Нги признал, что частое затопление в городах, особенно в крупных, принципиально не решено, что сильно сказывается на жизни и деятельности людей. Основной причиной такой ситуации, по мнению министра, являются природные условия, изменение климата, стремительная урбанизация, приводящие к уменьшению площади озер и прудов, снижению водоаккумулирующей и дренажной способности, несоответствие планирования видению и условиям развития, ограниченное количество дренажных проектов и инвестиции для инфраструктуры.
Министр сообщил, что в ближайшее время Минстроя сосредоточится на повышении качества планирования, пересмотре и корректировке несоответствующих планов, при планировании учест условия изменения климата и повышения уровня моря и планирование орошения в окрестностях, инвестиции в системы городской инфраструктуры.
В ходе опроса министр Нгуен Тхань Нги также ответил на множество вопросов депутатов о действующих положениях о спорах и жалобах, связанных с управлением многоквартирным домом.