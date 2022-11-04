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4-я сессия, НC 15-го созыва: министр строительства указал на причину затопления городов

Текущая ситуация и решения по повышению качества планирования и управления городским развитием во Вьетнаме, особенно в крупных городах, вызывают интерес у многих депутатов Национального собрания, они задали вопросы министру строительства Нгуен Тхань Нги на заседании во второй половине дня 3 ноября.
  Министр строительства Нгуен Тхань Нги отвечает на вопросы. Фото: ВИА  
Делегат Чан Ван Лам (провинция Бакжанг) сказал, что городское развитие является очень важной задачей в текущий период. Однако в настоящее время ситуация с затоплением городов после дождя происходит повсюду, например, в Лаокай, Куангнинь, Хайфон, Хошимин, Кантхо или в Ханое.

Кроме того, часто случаются транспортные пробки из-за высокой плотности застройки, несоотношения транспортной инфраструктуры и плотности населения. «Вышеуказанные проблемы появились давно, но все не решились. С ответственностью Государственного управления планирования строительства и градостроительства, просим министра сказать о решениях в ближайшее время?», - спросил депутат.

Отвечая, министр Нгуен Тхань Нги признал, что частое затопление в городах, особенно в крупных, принципиально не решено, что сильно сказывается на жизни и деятельности людей. Основной причиной такой ситуации, по мнению министра, являются природные условия, изменение климата, стремительная урбанизация, приводящие к уменьшению площади озер и прудов, снижению водоаккумулирующей и дренажной способности, несоответствие планирования видению и условиям развития, ограниченное количество дренажных проектов и инвестиции для инфраструктуры.

Министр сообщил, что в ближайшее время Минстроя сосредоточится на повышении качества планирования, пересмотре и корректировке несоответствующих планов, при планировании учест условия изменения климата и повышения уровня моря и планирование орошения в окрестностях, инвестиции в системы городской инфраструктуры.

В ходе опроса министр Нгуен Тхань Нги также ответил на множество вопросов депутатов о действующих положениях о спорах и жалобах, связанных с управлением многоквартирным домом.

ВИА

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