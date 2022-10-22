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НОВОСТИ

4-я сессия, НС 15-го созыва: утверждение министров транспорта, здравоохранения и избрание государственного аудитора

Бывший министр транспорта Нгуен Ван Тхе был переведен на должность секретаря парткома Блока центральных агентств.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национальной ассамблеи Выонг Динь Хюэ поздравили генерального государственного аудитора Нго Ван Туана, министра здравоохранения Дао Хонг Лана и министра транспорта Нгуен Ван Тханга. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 21 октября с 459 голосами «за» среди 460 присутствующих депеутатов (92,17%) Национальное собрание (НС) приняло Постановление об избрании Нго Ван Туана, 1971 г.р., члена ЦК Партии, заместителя государственного Аудитора, ответственного за государственный аудит, генеральным государственным аудитором на срок полномочий 2021 - 2026 гг.

При согласии 434 из 458 присутствующих депутатов (87,15%) Национальное собрание приняло Постановление об назначении г-жи Дао Хонг Лан, 1971 г.р., члена ЦК Партии, и.о министр здравоохранения, министром Здравоохранения на срок полномочий 2021 - 2026 гг.; Нгуен Ван Тханга, 1973 г.р., члена ЦК Партии, секретаря провинциального комитета Партии Дьенбьен, министром транспорта на срок полномочий 2021-2026 гг.

Бывший министр транспорта Нгуен Ван Тхе был переведен на должность секретаря парткома Блока центральных агентств.

Ранее, 24 июля, от имени Политбюро, Секретариата ЦК КПВ, Постоянного комитета НС председатель НС Выонг Динь Хюэ вручил решение Политбюро, Постановление Постоянного комитета НС о назначении Нго Ван Туана, члена ЦК партии, секретаря провинциального партийного комитета Хоабинь секретарем партийного комитета парторганизации Государственного аудита, заместителем генерального государственного аудитора по государственному аудиту.

Г-жа Дао Хонг Лан, член ЦК Партии, секретарь провинциального комитета партии Бакнинь, глава делегации народных депутатов Национального собрания провинции Бакнинь 15-го созыва, занимала должности секретаря партийного комитета парторганизации, исполняющего обязанности министра Здравоохранения с 15 июля 2022 г.

Г-н Нгуен Ван Тханг занимал пост председателя Народного комитета провинции, главы делегации народных депутатов Национального собрания провинции Куангнинь.

ВИА

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