Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

4-я сессия НС 15-го созыва: сессия вопросов и ответов пройдет с 3 по 5 ноября

С 3 по 5 ноября Национальное собрание (НС) 15-го созыва проведет сессию вопросов и ответов во время своего текущего 4-й сессии. С 3 по 5 ноября Национальное собрание (НС) 15-го созыва проведет сессию вопросов и ответов во время своего текущего 4-й сессии.

В повестку дня будут включены вопросы, связанные со строительством, внутренними делами, информацией и связью, инспекцией.

Выступят премьер-министр Фам Минь Тьинь, министр строительства Нгуен Тхань Нги, министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг, министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча и Главный инспектор государственной инспекции Доан Хонг Фонг.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступит со вступительным и заключительным словом на сессии вопросов и ответов

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

EATOF: Откроются рейсы между Куангнинем и населенными пунктами в Восточной Азии

EATOF: Откроются рейсы между Куангнинем и населенными пунктами в Восточной Азии

В рамках EATOF было предложено открыть прямое авиасообщение между провинцией Куангнинь и провинциями Кангвон (Корея), Тув (Монголия), Луангпхабанг (Лаос), Сиемрип (Камбоджа), Саравак (Малайзия), Себу (Филиппины).
ПОДРОБНЕЕ

Top