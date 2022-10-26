НОВОСТИ
4-я сессия НС 15-го созыва: сессия вопросов и ответов пройдет с 3 по 5 ноября
В повестку дня будут включены вопросы, связанные со строительством, внутренними делами, информацией и связью, инспекцией.
Выступят премьер-министр Фам Минь Тьинь, министр строительства Нгуен Тхань Нги, министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг, министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча и Главный инспектор государственной инспекции Доан Хонг Фонг.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступит со вступительным и заключительным словом на сессии вопросов и ответов