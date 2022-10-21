4-я сессия НС: избиратели рады быстрому социально-экономическому восстановлению

Обзор 4-й сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА

Согласно отчету, сделанному на открытии 4-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва 20 октября, избиратели и люди по всей стране выразили свое удовлетворение быстрым социально-экономическим восстановлением и развитием после длительного периода застоя из-за пандемии COVID-19.

Отчет, обобщающий мнения и рекомендации избирателей и людей по всей стране, был представлен председателем Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (VFF) До Ван Чиеном.

Чиен сказал, что избиратели и народ признали решительное направление партии и государства в законотворчестве, особенно те, которые связаны с правом народа на власть и его жизнь, такие как Закон о земле (с поправками), Закон о внедрении демократии на низовом уровне, Закон о строительстве, Закон о жилье, Закон о медицинском осмотре и лечении и Закон о проверках. Они также ожидали, что Закон о земле (с поправками) может решить многие текущие насущные проблемы.

Избиратели и люди также выразили радость по поводу избрания Вьетнама в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, а также свою поддержку заявлений Министерства иностранных дел о суверенитете страны в Восточном море и других международных вопросах, представляющих общий интерес. Они высоко оценили меры, принятые партией и государством для защиты вьетнамских граждан, недавно подвергшихся жестокому обращению в незаконных организациях Камбоджи.

Однако они также отметили свою обеспокоенность развитием пандемии COVID-19 и возникновением некоторых других заболеваний, таких как оспа обезьян, грипп типа А, лихорадка денге и респираторная инфекция, вызванная аденовирусом.

Такие вопросы, как нехватка медицинского персонала, оборудования и расходных материалов как на местном, так и на центральном уровне, медленное продвижение нескольких крупных инвестиционных проектов, продажа многих комплектов учебников по высоким ценам, а также пожарная безопасность, безопасность дорожного движения и безопасность пищевых продуктов, стихийные бедствия также привлекли большое внимание.

Лидер VFF сказал, что избиратели и народ ожидают, что партия и государство будут и впредь уделять внимание направлению и подготовке условий для реформы заработной платы.

Компетентным органам необходимо изучить, в ближайшее время изменить, дополнить и обнародовать правовые документы по мобилизации социальных ресурсов, механизму финансовой автономии, механизму торгов в сфере здравоохранения и образования, чтобы в ближайшем будущем решить проблему нехватки лекарств, предметов медицинского назначения и оборудования для медицинского осмотра и лечения; усилить надзор за выполнением постановления НС 13-го созыва № 88 от 28.11.2014 г. о внесении изменений в общеобразовательные программы и учебники./.Ханой 20 октября (ВИА)--

Согласно отчету, сделанному на открытии 4-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва 20 октября, избиратели и люди по всей стране выразили свое удовлетворение быстрым социально-экономическим восстановлением и развитием после длительного периода застоя из-за пандемии COVID-19.

Отчет, обобщающий мнения и рекомендации избирателей и людей по всей стране, был представлен председателем Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (VFF) До Ван Чиеном.

Чиен сказал, что избиратели и народ признали решительное направление партии и государства в законотворчестве, особенно те, которые связаны с правом народа на власть и его жизнь, такие как Закон о земле (с поправками), Закон о внедрении демократии на низовом уровне, Закон о строительстве, Закон о жилье, Закон о медицинском осмотре и лечении и Закон о проверках. Они также ожидали, что Закон о земле (с поправками) может решить многие текущие насущные проблемы.

Избиратели и люди также выразили радость по поводу избрания Вьетнама в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, а также свою поддержку заявлений Министерства иностранных дел о суверенитете страны в Восточном море и других международных вопросах, представляющих общий интерес. Они высоко оценили меры, принятые партией и государством для защиты вьетнамских граждан, недавно подвергшихся жестокому обращению в незаконных организациях Камбоджи.

Однако они также отметили свою обеспокоенность развитием пандемии COVID-19 и возникновением некоторых других заболеваний, таких как оспа обезьян, грипп типа А, лихорадка денге и респираторная инфекция, вызванная аденовирусом.

Такие вопросы, как нехватка медицинского персонала, оборудования и расходных материалов как на местном, так и на центральном уровне, медленное продвижение нескольких крупных инвестиционных проектов, продажа многих комплектов учебников по высоким ценам, а также пожарная безопасность, безопасность дорожного движения и безопасность пищевых продуктов, стихийные бедствия также привлекли большое внимание.

Лидер VFF сказал, что избиратели и народ ожидают, что партия и государство будут и впредь уделять внимание направлению и подготовке условий для реформы заработной платы.

Компетентным органам необходимо изучить, в ближайшее время изменить, дополнить и обнародовать правовые документы по мобилизации социальных ресурсов, механизму финансовой автономии, механизму торгов в сфере здравоохранения и образования, чтобы в ближайшем будущем решить проблему нехватки лекарств, предметов медицинского назначения и оборудования для медицинского осмотра и лечения; усилить надзор за выполнением постановления НС 13-го созыва № 88 от 28.11.2014 г. о внесении изменений в общеобразовательные программы и учебники.



