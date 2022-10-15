4-ое заседание Совместного комитета по реализации ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС

На заседании. Фото: ВИА

13 октября в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен и министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сопредседательствовали на четвертом заседании Комитета по реализации Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и оценке результатов пятилетней реализации Соглашения.