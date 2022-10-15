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4-ое заседание Совместного комитета по реализации ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС
Во встрече с вьетнамской стороны приняли участие посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой, представители Министерства промышленности и торговли и Посольства Вьетнама в Российской Федерации.
На встрече министры согласились, что ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС способствовало активному развитию двусторонней торговли между Вьетнамом и странами-членами Союза.
А. Слепнев представил информацию о реализации ЗСТ, согласно которой в целом по итогам первых 5 лет реализации ЗСТ отмечен стабильный темп роста товарооборота между ЕАЭС и Вьетнамом, с увеличением на 32,2% (с 5,9 долл. млрд в 2017 году до 7,8 млрд долларов в 2021 году, по данным ЕАЭС).
Однако уровень льготного использования по настоящему Соглашению пока скромный (в среднем более 40%). Это свидетельствует о том, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество имеет еще большой потенциал, необходимо приложить усилия для устранения препятствий для развития.
Нгуен Хонг Зиен откровенно оценил, что ряд положений и обязательств Соглашения больше не соответствуют текущему контексту, в связи с чем он предложил раасмотреть новые идеи, модернизацию ЗСТ для совместного использования новых потенциалов, новых возможностей.
На этом основании Нгуен Хонг Зиен обратился к ЕАЭС с просьбой учесть опасения Вьетнама в отношении ограничений пороговой защитной меры и низкой квоты на рис.
Относительно требований ЕАЭС о возможности открытия рынка для некоторых коньячных изделий, увеличения экспорта пшеницы, говядины и удобрений во Вьетнам, он заявил, что будет координировать и обсуждать с соответствующими министерствами в духе готовности открыть рынок и сбалансировать интересы двух сторон.
На встрече два министра также подвели итоги заседания Подкомитета по происхождению товаров (в рамках Совместного комитета). Кроме того, новым вопросом, поднятым ЕАЭС на этой встрече, является развитие «зеленой» экономики. Это также вопрос, который очень интересует Вьетнам, поэтому вьетнамская сторона приветствует этот контент и надеется на сотрудничество и обмен опытом от ЕАЭС.
В конце встречи два министра подписали протокол встречи и согласились отчитаться перед правительствами двух стран, чтобы продвигать содержание, обсужденное и согласованное двумя сторонами.
По данным Главного управления таможни Вьетнама, с момента вступления в силу ЗСТ (в конце 2016 года) двусторонний товарооборот достиг 3,04 млрд долларов США, увеличившись на 23% по сравнению с 2015 годом. В последующие годы двусторонняя торговля росла более чем на 25%.
В 2021 году, несмотря на влияние эпидемии COVID-19, двусторонний товарооборот вырос более чем на 16% и составил почти 6 миллиардов долларов США.
При этом экспорт Вьетнама в ЕАЭС достиг около 3,5 млрд долларов США, увеличившись на 15,3%, а импорт достиг 2,4 млрд долларов США, увеличившись на 15,7%.