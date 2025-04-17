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4-й саммит P4G: Премьер-министр Вьетнама выдвигнул инициативы по устойчивой и зеленой трансформации, ориентированной на людей
По его словам, для этого сотрудничество P4G будет играть роль первопроходца и лидера, прокладывая путь к процессу тестирования новых политик и методов соединения ресурсов, особенно государственно-частного партнерства и поддержки развитых стран развивающимися странами в процессе зеленой трансформации.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь внес ряд конкретных предложений по продвижению устойчивого и инклюзивного процесса зеленой трансформации. Как платформа для развития государственно-частного партнерства, объединяющая правительства, бизнес и общественно-политические организации, P4G должен продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку в области предотвращения изменения климата, разрабатывая решения для минимизации последствий и реагирования на изменение климата.
Международному сообществу необходимо объединить усилия и приложить больше усилий для реализации целей и обязательств устойчивой и зеленой трансформации, ориентированной на людей в духе «что было сказано, то будет сделано, а что было обещано, то будет выполнено, то будет достигнуто с реальными и конкретными результатами», - рекомендовал он.
Глава правительства Вьетнама предложил развитым странам повысить свою роль первопроходцев в предоставлении финансовой поддержки, технологий и управленческого опыта, чтобы помочь развивающимся и наименее развитым странам осуществить зеленую трансформацию, реализовать Цели устойчивого развития и обеспечить средства к существованию для людей. Необходимо продвигать модели сотрудничества и государственно-частного партнерства (ГЧП), а также трехстороннее сотрудничество Юг-Юг и Север-Юг, чтобы создать механизмы и благоприятные условия для людей и бизнеса, чтобы инвестировать в проекты зеленой трансформации и устойчивого развития, добавил он.
Выступая в заранее записанном видеоролике, присланном для обсуждения, президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил деятельность P4G, а также активное участие Вьетнама в решении вопросов устойчивого развития. Он поблагодарил Вьетнам за тесную координацию в реализации программы «Справедливое партнерство по энергетическому переходу» (JETP) и Парижского пакта для людей и планеты.
Он подтвердил тезис о том, что «ни одна страна не должна выбирать между борьбой с бедностью и спасением планеты», и поставил задачу мобилизовать необходимые финансовые ресурсы путем реформирования многосторонних механизмов и привлечения частного финансирования.
Президент Франции призвал страны поддержать Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) и Соглашение о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции (BBNJ).
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отметил сходство географических характеристик и высоко оценил давние отношения сотрудничества между Вьетнамом и Нидерландами, в том числе в зеленом секторе. Он подтвердил, что решимость, долгосрочное видение и государственно-частное партнерство являются ключом к содействию как экономическому росту, так и устойчивому развитию.
В ходе дискуссии делегаты обсудили преимущества и проблемы, связанные с продвижением зеленой трансформации, а также поделились опытом развития, приоритетами политики и решениями для продвижения зеленого роста и устойчивого развития. Делегаты подчеркнули, что для реализации Целей устойчивого развития осталось всего пять лет, но многие цели отстают от графика и даже срываются. В условиях все более серьезного изменения климата и сложных стихийных бедствий зеленая трансформация, ориентированная на людей, стал важнейшим путем.
Однако неопределенность ситуации в мире может создать множество серьезных проблем, особенно для развивающихся стран и уязвимых групп общества. В этом контексте делегаты подтвердили важность международного сотрудничества; признали вклад P4G в укрепление сотрудничества и мобилизацию ресурсов для зеленого роста и устойчивого развития. Они высоко оценили проведение Вьетнамом саммита P4G в настоящее время.
Многие делегаты поделились опытом развития и усилиями по выполнению обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и обеспечению углеродной нейтральности, а также предложили решения по мобилизации ресурсов для зеленой трансформации и сокращения выбросов, такие как механизмы кредитных гарантий, «зеленое» финансирование, государственно-частное партнерство, поддержка малых и средних предприятий и диверсификация энергосистемы. В ходе дискуссии ряд партнеров также объявили о поддержке зеленой трансформации, в частности, Республика Корея обязалась продолжать оказывать финансовую поддержку в 2025 году проектам P4G.
Завершая обсуждение, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил вдумчивый и глубокий обмен мнениями, идеями и предложениями делегатов.
По словам премьер-министра, зеленая трансформация и зеленый рост - это неизбежные тенденции, которые нельзя повернуть вспять или отложить. Нынешний контекст требует «глобального, всенародного, всеобъемлющего» подхода и роли международной солидарности и многостороннего подхода. Все усилия по обеспечению зеленой трансформации и устойчивого развития должны быть связаны с людьми, для людей и ставить людей во главу угла, а не жертвовать социальным и экологическим прогрессом в обмен на простой экономический рост.
Полагая, что научно-технологическое развитие и инновации должны стать ключом к зеленой и цифровой трансформации, он поблагодарил и высоко оценил вклад стран и партнеров в дискуссию, тем самым способствуя развитию партнерства и сотрудничества в освоении ресурсов, чтобы открыть зеленое и устойчивое будущее для всех людей.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил лидеров стран за то, что они направили делегации высокого уровня для участия в саммите, демонстрируя свою поддержку и вклад в общее развитие Земли и проявляя свою привязанность к Вьетнаму и процессу зеленой трансформации страны, выходящей из войны.