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4-е заседание Постоянного комитета НС: Совершенствование механизмов регулирования для содействия здоровому развитию рынка недвижимости
Что касается вопросов децентрализации и делегирования полномочий, проект закона предусматривает внесение изменений в положения о компетенции по принятию решений о разрешении на передачу полностью или частично проектов в сфере недвижимости, предусматривая передачу соответствующих полномочий от Премьер-министра Правительства народным комитетам провинций. Кроме того, предлагается исключить из компетенции Министерства строительства функции по проведению инспекционных проверок в сфере предпринимательской деятельности в области недвижимости.
Что касается новых положений, проект закона предусматривает дополнение нормами, регулирующими порядок совершения сделок с недвижимостью; предоставление иностранным гражданам и лицам вьетнамского происхождения, постоянно проживающим за рубежом, права приобретать жильё и заключать договоры аренды жилья с последующим выкупом в соответствии с жилищным законодательством, а также приобретать площади в объектах капитального строительства; введение механизма обеспечения исполнения обязательств в отношении оставшихся 5 % стоимости договора о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости путём перечисления соответствующей суммы на счёт условного депонирования либо иным способом по соглашению сторон; расширение перечня договоров в сфере предпринимательской деятельности в области недвижимости, допускающих уступку прав, включая договоры купли-продажи, аренды с последующим выкупом жилья, объектов размещения и площадей в объектах капитального строительства; а также введение электронного идентификационного кода объекта недвижимости.
Председатель Комиссии НС по экономике и финансам Фан Ван Май, представляя заключение проверяющего органа, сообщил, что Постоянный состав Комиссии поддерживает необходимость внесения изменений в Закон о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости.
Проверяющий орган предлагает провести дополнительную проверку целесообразности включения объектов размещения, туристических апартаментов, многофункциональных апартаментов (офис-апартаментов), а также площадей в объектах капитального строительства в перечень объектов недвижимости, допускаемых к предпринимательской деятельности. Кроме того, предлагается обеспечить согласованность положений законодательства о земле, жилье и предпринимательской деятельности в сфере недвижимости, а также соблюдение принципа недопустимости легализации допущенных нарушений.