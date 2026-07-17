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4-е заседание Постоянного комитета НС: рассмотрены предложения по внесению изменений, сокращению административных процедур и условий ведения бизнеса в десяти законах в сфере сельского хозяйства и окружающей среды
Законопроект направлен на сокращение и упрощение административных процедур, смягчение условий ведения бизнеса, а также на децентрализацию полномочий по осуществлению административных процедур. Кроме того, предлагается внести изменения и дополнения в ряд положений для обеспечения согласованности и единства правовой системы. Разработчики предлагают отменить 38 административных процедур и 40 условий ведения бизнеса, а также упростить ещё 13 процедур. По предварительным расчётам, это позволит сократить сроки выполнения процедур в общей сложности на 904 дня и снизить затраты на соблюдение нормативных требований примерно на 189,9 млрд донгов.
Согласно предварительному заключению по законопроекту, представленному председателем Комитета НС по науке, технологиям и окружающей среде Нгуен Тхань Хаем, проект закона главным образом закрепляет на законодательном уровне положения, уже предусмотренные Резолюцией № 66.19/2026/NQ-CP. Вместе с тем данная резолюция была принята совсем недавно и ещё не получила широкого практического применения, поэтому сохраняются риски, связанные с её реализуемостью и обеспечением согласованности законодательства.
Члены Постоянного комитета НС сосредоточили внимание на вопросах реформирования административных процедур и условий ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства и окружающей среды, создания более благоприятных условий для предпринимательской деятельности, совершенствования административных процедур для предприятий, а также подчеркнули, что децентрализация и передача полномочий должны сопровождаться чёткими процедурными стандартами и усилением последующего государственного контроля в соответствующих сферах.
Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что законопроект является важным прорывным шагом, направленным на устранение правовых барьеров и создание более благоприятных условий для деятельности предприятий в сфере сельского хозяйства и природных ресурсов. Законопроект предусматривает отмену 38 административных процедур, упрощение ещё 13 процедур и отмену 40 условий ведения бизнеса. По его словам, это важное направление реформ, позволяющее снизить расходы предприятий и граждан на соблюдение нормативных требований. Вместе с тем председатель НС подчеркнул, что внесение изменений в законодательство должно обеспечить его реальную эффективность и практическое применение, не создавая пробелов в государственном управлении.
Подводя итоги заседания, заместитель председателя НС Нгуен Хонг Зьен сообщил, что Постоянный комитет НС согласился представить законопроект о внесении изменений и дополнений в десять законов, регулирующ их административные процедуры и условия инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства и окружающей среды, на рассмотрение НС на внеочередной сессии. Орган, ответственный за подготовку законопроекта, несёт полную ответственность за доработку документа с учётом высказанных замечаний, его качество и завершение всей необходимой документации для представления Правительству, после чего законопроект должен быть направлен депутатам НС не позднее 25 июля. Комитет НС по науке, технологиям и окружающей среде уполномочен возглавить работу по дальнейшей официальной экспертизе законопроекта в координации с Советом по делам национальностей и другими комитетами НС, чётко изложив свою позицию по каждому положению, особенно по наиболее сложным и чувствительным вопросам, с тем чтобы обеспечить качество подготовки документа, соблюдение установленных сроков и представить его НС для рассмотрения и принятия решения. Постоянное бюро Комитета НС по науке, технологиям и окружающей среде совместно с Канцелярией НС завершит подготовку заключительного сообщения по итогам заседания, чтобы орган, ответственный за разработку законопроекта, орган, проводящий его экспертизу, а также другие заинтересованные ведомства могли приступить к его реализации.
На заседании Постоянный комитет НС заслушал краткое заключение предварительной экспертизы предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства 5-й кольцевой автодороги столичного региона Ханоя, а также краткое заключение предварительной экспертизы проекта Резолюции о корректировке инвестиционной политики проекта строительства железнодорожной линии Лаокай — Ханой — Хайфон.
В кратком заключении предварительной экспертизы предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства 5-й кольцевой автодороги столичного региона Ханоя Постоянное бюро Комитета НС по экономике и финансам выразило согласие с необходимостью реализации данного проекта, поскольку он направлен на практическое воплощение установок и стратегических ориентиров Партии, а также государственной политики, открывает новое пространство для экономического развития, создаёт мультипликативный эффект, способствует повышению качества, эффективности и конкурентоспособности экономики Вьетнама в целом и регионов, по территории которых пройдёт магистраль, в частности, а также отвечает задачам укрепления межрегиональных связей и формирования новых возможностей для развития столицы Ханоя и прилегающих провинций.
В кратком заключении предварительной экспертизы проекта Резолюции о корректировке инвестиционной политики проекта строительства железнодорожной линии Лаокай — Ханой — Хайфон Постоянное бюро Комитета НС по экономике и финансам предложило продолжить проверку трассировки железной дороги, расположения станций и соединительных ответвлений, непосредственно связанных с региональным территориальным планированием и планированием землепользования, с целью обеспечения согласованности и недопущения необходимости внесения изменений в ходе реализации проекта. Также предложено дополнительно проанализировать взаимосвязь проекта с другими национальными железнодорожными линиями, городской железнодорожной сетью, морскими портами, внутренними сухими портами, логистическими центрами и другими видами транспорта для достижения максимальной эффективности функционирования всей транспортной системы.
Кроме того, заинтересованным сторонам рекомендовано всесторонне оценить влияние корректировки инвестиционной политики проекта на вопросы национальной обороны и безопасности, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия и адаптации к изменению климата, а также провести дополнительную проверку участков пересечения железнодорожной линии с объектами оборонной и инженерной инфраструктуры и территориями, для которых установлен особый режим управления, с целью выработки соответствующих решений.