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4-е заседание Постоянного комитета НС: предложены семь основных направлений политики по внесению изменений в Закон о земле
Представляя основные направления политики по внесению изменений в Закон о земле 2024 года, министр сельского хозяйства и окружающей среды Чинь Вьет Хунг сообщил, что Правительство утвердило семь ключевых групп политики.
Согласно представленному проекту, первая группа политики предусматривает совершенствование системы территориального планирования и планов землепользования на основе интеграции, цифровизации и упрощения системы планирования в соответствии с двухуровневой моделью местной власти; повышение качества планирования, усиление контроля за внесением изменений в планы и выделение земельных ресурсов в приоритетном порядке для развития транспортной инфраструктуры, социального жилья, образования, здравоохранения и новых драйверов экономического роста.
Вторая группа направлена на совершенствование механизмов предоставления земельных участков, их аренды и изменения целевого назначения земель на основе принципов открытости и прозрачности; четкое определение случаев проведения аукционов по праву землепользования и конкурсного отбора проектов с использованием земельных участков; совершенствование механизмов использования избыточных земельных участков и объектов государственных учреждений, а также приоритетное выделение земли под образовательные и медицинские учреждения, арендное и социальное жилье и другие приоритетные направления развития.
Третья группа предусматривает совершенствование механизма изъятия земель, выплаты компенсаций, оказания поддержки и переселения на основе гармонизации интересов государства, граждан и инвесторов; сокращение сроков освобождения территорий; введение гибких механизмов для реализации особо важных и неотложных проектов, а также проектов, пользующихся широкой поддержкой населения. Предлагается перейти от подхода «компенсация за изъятое имущество» к подходу «восстановление условий жизни граждан при изъятии земли государством», обеспечивая лицам, чьи земельные участки изымаются, жилье и условия жизни не хуже прежних.
Четвертая группа предусматривает реформирование финансовых механизмов в сфере земельных отношений и системы определения стоимости земли путем перехода от административного управления к модели управления развитием земельных ресурсов. Цена на землю будет определяться государством на основе полной, открытой и прозрачной информации. Предусматривается регулирование дифференциальной земельной ренты, справедливое перераспределение прироста стоимости земли, предотвращение спекуляции и манипулирования ценами, что позволит эффективнее использовать земельные ресурсы в интересах социально-экономического развития.
Пятая группа направлена на совершенствование положений о правах и обязанностях землепользователей, а также режима использования земель посредством расширения механизмов многоцелевого использования земель, освоения многоуровневого пространства, воздушного пространства и территорий, созданных путем намыва земли в море, содействия консолидации земельных участков, развития рынка прав землепользования и введения механизмов регулирования отдельных категорий земель и новых моделей развития, отвечающих требованиям социально-экономического развития.
Шестая группа предусматривает дальнейшее проведение административной реформы, цифровой трансформации и децентрализации в сфере управления земельными ресурсами; совершенствование национальной базы данных о земле; решение накопившихся исторических проблем при выдаче свидетельств о праве землепользования; упрощение административных процедур в соответствии с двухуровневой моделью местной власти при одновременном повышении ответственности местных органов власти и усилении контроля и надзора со стороны центральных органов.
Седьмая группа направлена на совершенствование системы контроля, надзора, пресечения нарушений, урегулирования земельных споров, рассмотрения жалоб и обращений; устранение случаев неиспользования земель, их запустения, загрязнения и деградации; решение исторически сложившихся проблем в сфере управления и использования земель; совершенствование механизмов контроля за осуществлением властных полномочий и повышение эффективности государственного управления земельными ресурсами.
Разграничить механизм определения стоимости земли и механизм компенсации, поддержки и переселения
Председатель Комитета НС по экономике и финансам Фан Ван Май, представляя заключение комитета, отметил, что комитет поддерживает необходимость и неотложность внесения изменений в Закон о земле 2024 года.
По вопросу изъятия земель для целей социально-экономического развития в интересах государства и общества, а также компенсации, поддержки и переселения (политика № 3), Комитет предложил дополнительно обосновать необходимость и правовые основания для определения случаев изъятия земель в целях социально-экономического развития в интересах государства и общества. Орган, проводивший экспертизу законопроекта, также предложил тщательно пересмотреть случаи, допускающие изъятие земельных участков до утверждения плана компенсации, оказания поддержки и переселения, а также случаи изъятия земель до завершения предоставления жилья для переселяемых лиц, обеспечив применение таких мер лишь в действительно необходимых и неотложных случаях, отвечающих общественным интересам, поскольку данная политика оказывает существенное влияние на законные права и интересы граждан, а также на общественные настроения и общественное мнение.
По вопросам финансового механизма в сфере земельных отношений и определения стоимости земли (политика № 4) Комитет НС по экономике и финансам предложил продолжить доработку проекта с целью полного отражения положений резолюций ЦК КПВ о том, что государство регулирует, контролирует и определяет стоимость земли при ее вводе в хозяйственный оборот, исходя из целей развития на каждом этапе, обеспечивая тем самым содействие социально-экономическому развитию. Одновременно предложено продолжить разработку механизма определения стоимости земли для производственной и предпринимательской деятельности, обеспечивающего его обоснованность, а также четко разграничить механизм определения стоимости земли и механизм выплаты компенсаций, оказания поддержки и переселения.
Подводя итоги обсуждения, заместитель Председателя НС Нгуен Хонг Зьен отметил, что Постоянный комитет НС в целом поддерживает основные направления политики по внесению изменений в Закон о земле 2024 года, а также признает необходимость и неотложность его комплексного пересмотра с целью формирования согласованной институциональной основы для высвобождения ресурсов, привлечения инвестиций и стимулирования инноваций в рамках новой модели развития страны.
Постоянный комитет НС предложил глубоко руководствоваться установками и ориентирами Политбюро и ЦК, а также в полной мере институционализировать принцип, согласно которому земля является особым национальным ресурсом, особым средством производства и важнейшим ресурсом развития страны. Цель реформы — решительный переход от административного подхода к управлению земельными ресурсами к модели управления развитием, направленной на создание современной, комплексной, открытой, прозрачной и эффективной системы управления земельными ресурсами.
Заместитель Председателя НС потребовал продолжить всесторонний и фундаментальный пересмотр Закона о земле, при этом предлагаемые механизмы и меры должны быть действительно реализуемыми, обеспечивать устранение существующих трудностей, препятствий и узких мест, а также сокращение ненужных административных процедур.
Постоянный комитет НС согласился вынести на рассмотрение НС основные направления политики по внесению изменений в Закон о земле 2024 года на внеочередной 1-й сессии НС, которая состоится в начале августа 2026 года.