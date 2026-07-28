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4-е заседание Постоянного комитета НС: обеспечение единства и согласованности правовой системы в сфере военной и национальной обороны
В частности, проект предусматривает внесение изменений и дополнений в отдельные положения Закона об обороне, касающиеся территориальной обороны; Закона об офицерах Народной армии Вьетнама — в части должностей командного состава Командования провинциального военного командования и Командования военного командования коммунального уровня, предельного возраста пребывания на службе начальников военных командований коммунального уровня, а также назначения на должности в подразделениях мобилизационного резерва. Одновременно предлагается внести изменения и дополнения в отдельные положения Закона о военнослужащих-профессионалах, рабочих и государственных служащих системы национальной обороны.
От имени органа, проводившего проверку законопроекта, председатель Комиссии НС по вопросам обороны, безопасности и внешних связей Ле Тан Той отметил, что Постоянный состав Комиссии единодушно поддерживает предложение Правительства о необходимости принятия данного закона в целях институционализации курса Партии на реорганизацию организационной структуры государственного аппарата и реализацию двухуровневой модели местной администрации. Своевременное внесение изменений позволит устранить «правовые пробелы», возникшие в связи с упразднением районного уровня, а также обеспечить непрерывность командования и руководства выполнением задач в области военной службы и национальной обороны на местах.
Комиссия также поддержала корректировку полномочий соответствующих органов в сфере воинского учёта, управления мобилизационными ресурсами и призыва граждан на военную службу. Вместе с тем Постоянный состав Комиссии предложил Правительству продолжить проверку и уточнение распределения полномочий между военными командованиями коммунального уровня и провинциальными военными командованиями на каждом этапе призывной кампании, обеспечив чёткое определение ответственных субъектов и их обязанностей, исключив дублирование функций и возникновение пробелов в выполнении поставленных задач.
Выступая на заседании, Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил работу Министерства национальной обороны по подготовке законопроекта, а также заключение Комиссии НС по вопросам обороны, безопасности и внешних связей. По его словам, первоочередной задачей является его тщательная юридико-техническая проработка для обеспечения единства и согласованности правового регулирования, а также недопущения противоречий и дублирования с законами, регулирующими организацию государственного аппарата, в частности с Законом об организации Правительства, Законом об организации местного управления и другими отраслевыми законами.
Говоря об организации системы местных военных органов и кадровом укреплении военных командований коммунального уровня, Председатель НС подчеркнул, что преобразование военных командований коммунального уровня в местные воинские формирования, непосредственно подчинённые провинциальным военным командованиям, а также назначение кадровых офицеров на командные должности являются важным и правильным курсом Партии. Законопроект предусматривает включение этих должностей в систему основных офицерских должностей.
Высоко оценив роль Народной армии в оказании помощи населению и ликвидации последствий стихийных бедствий, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, а также её ведущую роль в реализации «500-дневной кампании по активизации поиска, эксгумации и установления личности останков павших бойцов», Председатель НС предложил изучить предложение органа, проводившего экспертизу законопроекта, о назначении на должность политического комиссара военного командования коммунального уровня кадрового офицера в целях реализации курса Партии на направление офицеров на коммунальный уровень и обеспечения принципа единоначалия в сочетании с институтом политических комиссаров и политруков.
Подводя итоги обсуждения данного вопроса, заместитель Председателя НС Нгуен Зоан Ань отметил, что Постоянный комитет НС высоко оценивает инициативный и оперативный подход Правительства и Министерства национальной обороны, которые поручили соответствующим ведомствам провести масштабную ревизию девяти законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих их применение, что позволило завершить подготовку пакета документов по законопроекту.
Постоянный комитет НС единодушно поддержал необходимость принятия данного закона в целях своевременной институционализации курса Партии и резолюций НС, касающихся реорганизации и совершенствования организационной структуры государственного аппарата. Одновременно он согласился с предложением Правительства включить законопроект в законодательную программу 2026 года и представить его на рассмотрение и принятие НС на первой внеочередной сессии в порядке сокращённой законодательной процедуры.