Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

4-ая сессиия НС 15-го созыва: заключительная сессия вопросов и ответов охватывает инспекционную деятельность

5 ноября — последний день сессии вопросов и ответов во время четвертой сессии Национального собрания 15-го созыва в Ханое.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  
Заседание транслируется в прямом эфире на Радио «Голос Вьетнама», Вьетнамского телевидения и телевидения Национального собрания.

Утром министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча и члены правительства продолжили отвечать на вопросы депутатов по вопросам, связанным с внутренними делами.

Позже представитель Правительственной инспекции Доан Хонг Фонг взял слово, чтобы ответить на вопросы в области инспекции.

Вопросы, поднятые на сессии вопросов и ответов, касаются повышения эффективности и оперативности инспекционной деятельности по отсрочке и предупреждению правонарушений, наказания за нарушения и возврата утраченных активов после проверок; просветительской и коммуникационной работы по предупреждению и борьбе с коррупцией и негативным поведением; и координации для устранения дублирования в инспекции и аудите.

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай, министры финансов, общественной безопасности и юстиции, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры, председатель Верховного народного суда и государственный контролер также разъяснили соответствующие вопросы.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также должен выступить перед НС для дальнейшего разъяснения поднятых вопросов и ответов на вопросы депутатов.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top