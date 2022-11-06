НОВОСТИ
4-ая сессиия НС 15-го созыва: заключительная сессия вопросов и ответов охватывает инспекционную деятельность
Утром министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча и члены правительства продолжили отвечать на вопросы депутатов по вопросам, связанным с внутренними делами.
Позже представитель Правительственной инспекции Доан Хонг Фонг взял слово, чтобы ответить на вопросы в области инспекции.
Вопросы, поднятые на сессии вопросов и ответов, касаются повышения эффективности и оперативности инспекционной деятельности по отсрочке и предупреждению правонарушений, наказания за нарушения и возврата утраченных активов после проверок; просветительской и коммуникационной работы по предупреждению и борьбе с коррупцией и негативным поведением; и координации для устранения дублирования в инспекции и аудите.
Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай, министры финансов, общественной безопасности и юстиции, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры, председатель Верховного народного суда и государственный контролер также разъяснили соответствующие вопросы.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также должен выступить перед НС для дальнейшего разъяснения поднятых вопросов и ответов на вопросы депутатов.