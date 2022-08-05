4 августа во Вьетнаме зарегистрировано 2.012 случаев заражения COVID-19

4 августа во Вьетнаме было зарегистрировано 2.012 случаев заболевания COVID-19, а 7.712 пациентов в тот же день были полностью выздоровели, по данным Министерства здравоохранения.

После проверки информации в северном городе Хайфон было зарегистрировано дополнительно 402.830 случаев заболевания COVID-19. В результате общее число заболевших на данный момент достигло 11.189.968 человек.

Число выздоровевших выросло до 9.948.174 человек. При этом 112 пациентов в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.094 человека.

3 августа было введено дополнительно 642.476 доз вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 247.339.252.