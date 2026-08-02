33-я Дипломатическая конференция: основа для повышения уровня отношений между Вьетнамом и Канадой

Посол Вьетнама в Канаде Фам Винь Куанг. Фото: ВИА

По случаю проведения в Ханое 33-й Дипломатической конференции посол подчеркнул, что успехи внешней политики последних лет способствовали укреплению международных позиций Вьетнама и одновременно создали благоприятные условия для более глубокого и содержательного развития отношений между Вьетнамом и Канадой.

В беседе с корреспондентом ВИА в Канаде Фам Винь Куанг отметил, что вьетнамская дипломатия добилась значительных результатов, прежде всего в укреплении международного авторитета страны и эффективной реализации курса на независимую и самостоятельную внешнюю политику, диверсификацию и многосторонность международных связей.

Эти достижения приобретают особое значение на фоне глубоких изменений в мировой обстановке, характеризующейся усилением стратегической конкуренции, фрагментацией глобальных цепочек поставок и более быстрым, чем ожидалось, развитием технологической трансформации. Несмотря на эти изменения, Вьетнаму удалось сохранить стратегическое равновесие, расширить пространство для международного сотрудничества и укрепить свой международный авторитет.

Посол напомнил о заявлении Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама на Диалоге «Шангри-Ла», согласно которому Вьетнам должен перейти от пассивной адаптации к активному формированию будущего. По мнению дипломата, именно такой подход позволяет стране твёрдо придерживаться своих внешнеполитических принципов, одновременно проявляя гибкость в их реализации ради защиты национальных интересов и создания благоприятных условий для развития.

Среди внешнеполитических достижений Вьетнама отношения с Канадой, по словам посла, занимают особое место благодаря высокому потенциалу дальнейшего развития. Обе страны имеют множество общих интересов и взаимодополняющих преимуществ, особенно в области устойчивого развития, «зелёной» трансформации, обеспечения устойчивости цепочек поставок, науки, технологий и инноваций.

Канада уделяет приоритетное внимание развитию энергетики, стратегически важных полезных ископаемых, искусственного интеллекта и высокотехнологичного сельского хозяйства, тогда как Вьетнам активно модернизирует промышленность, развивает цифровую и «зелёную» экономику. По словам Фам Винь Куанга, совпадение приоритетов и направлений развития создаёт уникальные предпосылки для вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Говоря о Резолюции № 59-NQ/TW Политбюро о международной интеграции в новых условиях, посол сослался на позицию министра иностранных дел Ле Хоай Чунга, согласно которой внешняя политика должна и впредь играть авангардную роль, способствуя формированию новых возможностей и укреплению потенциала развития страны.

По мнению посла, такой подход требует от Вьетнама более активного участия в международной интеграции, укрепления стратегической самостоятельности и более инициативного участия в формировании новых механизмов и стандартов международного сотрудничества.

Применительно к отношениям между Вьетнамом и Канадой Резолюция № 59-NQ/TW открывает более широкие возможности для взаимодействия, одновременно требуя практической и последовательной реализации достигнутых договорённостей по каждому направлению сотрудничества.

В торговой сфере двум странам необходимо содействовать развитию торговли высококачественной продукцией, соответствующей «зелёным» стандартам и принципам устойчивых цепочек поставок. В инвестиционной сфере приоритет следует отдавать стратегическим проектам в области инфраструктуры, энергетики и «зелёной» промышленности.

Наука, технологии и инновации также являются перспективными направлениями сотрудничества, особенно в области экологически чистых технологий, интеллектуального сельского хозяйства, новых материалов и искусственного интеллекта. Кроме того, обе страны обладают возможностями для создания новых моделей взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, сокращения выбросов и развития экономики замкнутого цикла.

По словам посла, эти направления полностью соответствуют взаимодополняющим преимуществам экономик двух стран и создают прочную основу для вывода двусторонних отношений на более высокий уровень на новом этапе развития.