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33-я Дипломатическая конференция: Обеспечить максимальную защиту национальных интересов
Сохранение мирной и стабильной обстановки в интересах развития
Выступая с докладом на тему укрепления авангардной роли и выполнения ключевых, постоянных задач внешней политики Вьетнама в новую эпоху, член Политбюро, заместитель Премьер-министра, министр обороны генерал армии Фан Ван Зянг отметил необходимость последовательной реализации внешнеполитического курса независимости, самостоятельности, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации международных связей. Следует активно продвигать всестороннюю, глубокую и эффективную международную интеграцию, обеспечивая максимальную защиту национальных интересов на основе международного права и Устава ООН.
По словам генерала армии Фан Ван Зянга, Центральная военная комиссия и Минобороны продолжат руководствоваться принципами «двух неизменных», «двух активных продвижений» и «двух предотвращений», в том числе неизменно придерживаться политики национальной обороны «четырёх нет», активизировать международную интеграцию и военную дипломатию, тем самым способствуя сохранению мирной и стабильной среды для развития страны.
Говоря о необходимости укрепления взаимодействия между Минобороны, МИД, Министерством общественной безопасности, а также министерствами, ведомствами и местными органами власти, генерал Фан Ван Зянг выделил семь приоритетных задач.
Во-первых, обеспечить скоординированную реализацию взглядов, курса и внешнеполитической линии Партии, гарантируя всестороннее, абсолютное и непосредственное руководство со стороны Партии, единое государственное управление и прямое руководство Руководящего комитета ЦК по вопросам внешней политики и международной интеграции.
Во-вторых, совместно проводить исследования и готовить предложения по ключевым внешнеполитическим решениям Партии и Государства; содействовать развитию отношений с политическими партиями, государствами, территориями, международными и региональными организациями; вырабатывать рекомендации по позиции Вьетнама в отношении чувствительных международных и региональных вопросов и кризисных ситуаций; решать внешнеполитические задачи в целях защиты независимости, суверенитета и национальных интересов, привлекать международную поддержку и внешние ресурсы, а также последовательно укреплять имидж, авторитет и позиции Вьетнама на международной арене.
В-третьих, обеспечить эффективную координацию при организации дипломатических мероприятий и визитов на высшем уровне, обменов делегациями руководителей Партии, Государства, Правительства и Национального собрания как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, укрепляя политическое и стратегическое доверие и создавая благоприятные условия для международной интеграции во всех сферах.
В-четвёртых, поддерживать постоянное и тесное взаимодействие в сборе, изучении, оценке и прогнозировании международной обстановки, а также в стратегическом консультировании, не допуская возникновения неожиданностей и стратегической пассивности.
В-пятых, укреплять координацию, взаимную поддержку и взаимодействие при реализации мероприятий в области международной интеграции и внешней политики, особенно при организации мероприятий военной дипломатии, таких как приём иностранных военных кораблей с визитами во Вьетнам, проведение пограничных дружественных обменов между вооружёнными силами и Международной выставки обороны Вьетнама.
В-шестых, активизировать сотрудничество в строительстве кадрового потенциала и развитии человеческих ресурсов; продолжить повышение эффективности деятельности системы военных атташе, аппаратов атташе по вопросам обороны при посольствах Вьетнама за рубежом, а также вьетнамских военнослужащих, участвующих в миротворческих операциях ООН.
В-седьмых, совместно совершенствовать институциональную базу руководства, координации и организации внешнеполитической деятельности и международной интеграции; пересматривать и дополнять систему нормативно-правовых актов, обеспечивая их согласованность, единство, практическую применимость и реализуемость. Одновременно необходимо эффективно реализовывать Положение № 392-QĐ/TW Политбюро о едином управлении внешнеполитической деятельностью и Резолюцию № 250/2025/QH15 Национального собрания о некоторых специальных механизмах и политике, направленных на повышение эффективности международной интеграции.
Укреплять внешний пояс безопасности за пределами государственных границ
Подчеркнув роль Народной милиций в реализации внешнеполитической деятельности и международной интеграции в сфере безопасности и общественного порядка, способствующей обеспечению максимальной защиты национальных интересов и повышению авторитета Вьетнама на международной арене, генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, секретарь Парткома Центрального управления милиций, министр общественной безопасности, отметил, что внешнеполитическая деятельность Народной милиций рассматривается как задача всех подразделений органов милиций на местах. При этом произошло существенное изменение подходов — от пассивного участия к проактивной и инициативной деятельности, готовой вносить вклад, исходя из обеспечения наивысших национальных интересов.
С 2025 года по настоящее время органы милиций подписали 73 международных договора и соглашения в сфере безопасности и общественного порядка, расширили сотрудничество между территориальными подразделениями милиций и зарубежными партнёрами, а также выступили с инициативами по повышению эффективности розыска преступников, которые были одобрены странами АСЕАН на 47-м Саммите АСЕАН. Особенно значимым событием стало успешное проведение церемонии открытия подписания Ханойской конвенции, в которой приняло участие рекордное число государств, что стало весомым вкладом Вьетнама в международные усилия по решению глобальных проблем.
Кроме того, МОБ активно осуществляло стратегическое консультирование, участвуя в подготовке переговорной позиции по Соглашению о справедливой и сбалансированной взаимной торговле между Вьетнамом и США, содействуя снижению давления, вызванного соперничеством крупных держав, и обеспечению максимальной защиты национальных интересов. Внешнеполитическая деятельность также способствовала передаче технологий, привлечению зарубежных специалистов, повышению потенциала в области здравоохранения, сельского хозяйства и энергетической безопасности. Одновременно расширялось международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, онлайн-азартными играми, незаконной миграцией и укреплялся «внешний пояс безопасности». Органы милиций также активно готовятся к участию в миротворческих операциях ООН на более высоком уровне и продолжают эффективно выполнять международные гуманитарные спасательные и поисково-спасательные миссии.
По словам министра Лыонг Там Куанга, в ближайшее время МОБ сосредоточится на реализации четырёх ключевых направлений работы. Прежде всего речь идёт о повышении эффективности обеспечения безопасности и общественного порядка заблаговременно и на дальних рубежах, укреплении внешнего пояса безопасности за пределами государственных границ, а также усилении защиты граждан и организаций Вьетнама за рубежом в соответствии с принципом: «Где бы ни находились интересы граждан и организаций Вьетнама, там должны быть гарантированы безопасность и общественный порядок».
Одновременно Министерство будет повышать качество стратегического консультирования, содействуя эффективному решению вопросов, связанных с суверенитетом и национальными интересами, привлечению ресурсов для достижения двузначных темпов экономического роста и продвижению избирательной передачи технологий в ключевые отрасли.
По словам министра, органы милиций также будут активнее использовать свои преимущества в таких сферах, как кибербезопасность, миротворческая деятельность, поисково-спасательные операции, а также содействовать разработке правил и стандартов управления в области искусственного интеллекта, киберпространства, цифровой трансформации, трансграничного обмена данными в рамках АСЕАН и формированию международных норм развития науки и технологий, ориентированных на человека.
Генерал Лыонг Там Куанг подтвердил, что МОБ продолжит тесное взаимодействие с внешнеполитическими ведомствами, представительствами Вьетнама за рубежом, а также министерствами, ведомствами и местными органами власти для эффективной реализации внешнеполитического курса страны на новом этапе развития.