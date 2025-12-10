33-и Игры ЮВА: Церемония открытия пронизана духом «Мы — единое целое»

33-и Игры ЮВА (SEA Games 33) — крупнейшее спортивное событие региона — официально открылись на национальном стадионе Раджамангала в столице Таиланда Бангкоке. Церемонию возглавили Король и Королева Таиланда при участии руководства страны, представителей спортивных ведомств 11 государств–членов АСЕАН, руководителей спортивных делегаций и многочисленных болельщиков со всего региона. Вьетнам на церемонии представлял министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг.



Церемония началась световым шоу, отражающим образ 11 стран Юго-Восточной Азии, сопровождавшимся приветствиями на языках каждой из них. В соответствии с темой нынешних Игр — «We are one – connected by the SEA» («Мы — единое целое, объединённые морем/Юго-Восточной Азией»), одним из ярких акцентов церемонии стала программа, посвящённая водным видам спорта — таким как артистическое плавание и гонки на гидроциклах.



В церемонии также была представлена ретроспектива 32 предыдущих Игр ЮВА, среди которых Вьетнам дважды удостаивался чести принимать Игры — в 2003 и 2021 годах. Для страны-хозяйки Таиланда Игры ЮВА давно стали поводом для национальной гордости: Таиланд становился общекомандным чемпионом 7 раз, уступая лишь Индонезии с её 10 победами.

Далее состоялся парад 11 спортивных делегаций, участвующих в 33-х Играх ЮВА: Брунея, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Тимор-Лешти, Вьетнама и страны-хозяйки Таиланда.



Официально открывая 33-и Игры ЮВА, Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн выразил самые тёплые поздравления всем присутствующим — спортсменам, тренерам и представителям стран–участниц, подчеркнув, что Игры являются важной возможностью продемонстрировать дружбу и чувство братства внутри сообщества государств Юго-Восточной Азии.



Король выразил надежду, что 33-и Игры ЮВА пройдут в духе гармонии, прозрачности и справедливости, достигнут всех своих благородных целей и укрепят тесные связи между странами региона.



33-и Игры ЮВА продлятся до 20 декабря и включают 50 видов спорта с розыгрышем 574 комплектов наград. Среди них страна-хозяйка Таиланд представила 37 олимпийских дисциплин, что отражает важный шаг в приведении соревнований к международным стандартам. Это также создаёт прочную основу для подготовки спортсменов Юго-Восточной Азии к будущим международным аренам.