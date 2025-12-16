33-и Игры ЮВА: Сборная Вьетнама U22 вышла в финал

15 декабря сборная Вьетнама U22 завоевала право сыграть в финале мужского футбольного турнира 33-х Игр ЮВА, обыграв сборную Филиппин U22 со счётом 2:0 в полуфинальном матче.



До стартового свистка этот поединок рассматривался как серьёзное испытание для подопечных главного тренера Ким Сан Сика. Обе команды уверенно прошли групповой этап, одержав победы во всех матчах и выйдя в полуфинал с первого места в своих группах. Примечательно, что сборная Филиппин U22 была единственной командой турнира, не пропустившей ни одного мяча, в то время как сборная Вьетнама U22 также демонстрировала надёжную игру в обороне, пропустив лишь один гол.



Сразу после начала сборная Филиппин U22 неожиданно пошла вперёд, высоко выдвинула линию игры, взяла под контроль центр поля и активно использовала навесы и длинные передачи, создавая давление на соперника.



Начиная с середины первого тайма сборная Вьетнама U22 постепенно перехватила инициативу благодаря скорости и мобильности на флангах, где активно действовали Ван Кханг и Виктор Ле.

Во втором тайме сборная Вьетнама U22 сознательно усилила давление, подняв линию атаки. Главный тренер Ким Сан Сик последовательно выпустил на поле Тхань Няна, Тхай Шона и Ван Тхуана, стремясь освежить атакующую линию. В то же время сборная Филиппин U22 продолжала представлять угрозу за счёт контратак и игры на втором этаже.



Когда казалось, что матч может завершиться безголевой ничьей, характер и хладнокровие сборной Вьетнама U22 проявились в решающий момент. На 88-й минуте после организованной атаки по флангу Ле Ван Тхуан высоко выпрыгнул и мощным ударом головой открыл счёт. В компенсированное время, на 90+2-й минуте, Тхань Нян исполнил штрафной удар с острого угла на левом фланге, направив мяч прямо в ворота и установив окончательный счёт — 2:0.



Убедительная победа позволила сборной Вьетнама U22 уверенно выйти в финал мужского футбольного турнира 33-х Игр ЮВА и продолжить борьбу за престижную золотую медаль.